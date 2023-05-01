بعد وصولها لعدد من الدول العربية.. ماذا توفر عضوية ألعاب "إكس بوكس بي سي غيم باس" الشهرية؟

أعلنت "إكس بوكس" (Xbox) أن عضوية "بي سي غيم باس" (PC Game Pass) الشهرية أصبحت متاحة في قطر وعدد من الدول العربية، وذلك كجزء من خطة توسعة ضمّت 40 بلدا جديدا. وقد أصبح بمقدور اللاعبين في الدول العربية الاستمتاع بمئات الألعاب مع أصدقائهم وعائلاتهم، والانضمام إلى مجتمع "إكس بوكس" العالمي.

ما عضوية "بي سي غيم باس"؟ وما أهميتها؟

تُمكّن عضوية "بي سي غيم باس" اللاعبين من الوصول الفوري إلى مكتبة ضخمة تضم مئات الألعاب على نظام التشغيل "ويندوز" (Windows)، وذلك عبر تطبيق "إكس بوكس" (Xbox) على الحاسوب الشخصي، والذي يتضمن جميع إصدارات "إكس بوكس غيم ستوديوز" (Xbox Game Studios) الجديدة منذ اليوم الأول من عرضها، وكذلك ألعاب "بيثسدا" (Bethesda) الشهيرة، بالإضافة إلى عضوية "إي إيه بلاي" (EA Play)، والمزايا الحصرية لأعضاء "ريوت غيمز" (Riot Games) مثل ألعاب "ليغ أوف ليجندز" (League of Legends) و"فالورانت" (Valorant).

وبإمكان الأعضاء الاستمتاع أيضا بأحدث الألعاب مثل "فورزا هورايزن 5″ (Forza Horizon 5) و"سي أوف ثيفز" (Sea of Thieves) و"غرونديد" (Grounded) و"إيج أوف إمبايرز 5″ (Age of Empires 5) و"فيفا 22″ (FIFA 22) والعديد من الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى الألعاب الجديدة التي تُضاف بشكل مستمر، مثل "مينكرافت ليجندز" (Minecraft Legends) التي تم إطلاقها في 18 أبريل/نيسان 2023، و"ريدفال" (Redfall) المقرر صدورها في الثاني من مايو/أيار الجاري، و"ستارفيلد" (Starfield) التي ستُصدر في السادس من سبتمبر/أيلول القادم.

كيف ظهرت "نتفليكس الألعاب"؟

ظهرت في الأول من يونيو/حزيران 2017 "إكس بوكس غيم باس"، وهي خدمة اشتراك من "مايكروسوفت" توفر ألعاب الفيديو لأجهزة "إكس بوكس ون وويندوز 10". وسميت من قبل مجتمع الألعاب باسم "نتفليكس لألعاب الفيديو"، بينما حصل مشتركو "إكس بوكس لايف غولد" على أولوية الوصول في 24 مايو/أيار 2017.

وصرح "فيل سبنسر" الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت غيمنغ" في عام 2016 بأن نية "مايكروسوفت" هي إتاحة استخدام "إكس بوكس غيم باس" عبر العديد من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة منافسيها. وأضاف آنذاك "نريد توفير الخدمة على أي جهاز يرغب الشخص في اللعب عليه…".

وأعلنت مايكروسوفت في مايو/أيار 2019 أنها ستوفر خدمة "إكس بوكس غيم باس" على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10، وستسمح بالوصول إلى أكثر من 100 لعبة.

كيف يمكن الاشتراك في الخدمة؟

مع توفر خدمة الاشتراك الشهري حاليا في قطر وبعض الدول العربية الأخرى مثل مصر وليبيا والكويت وعمان وتونس، يمكن للاعبين الجدد الانضمام لمجتمع "إكس بوكس بي سي غيم باس" عبر التسجيل في موقع "إكس بوكس" والتعرف على تفاصيل الاشتراك.

كما يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق إكس بوكس على الحاسوب واستعراض وتجربة الألعاب المتاحة، بالإضافة إلى التواصل والدردشة مع الأصدقاء عبر مختلف الأجهزة.

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للدول التي تتوفر فيها خدمة "بي سي غيم باس" من خلال هذا الرابط.