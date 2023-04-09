"تويتر" تلغي فروق علامات توثيق الحسابات القديمة والحسابات مدفوعة الاشتراك

قللت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مجددا من أهمية علامة التوثيق التي كانت مخصصة لحسابات الشخصيات الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين، بعد أن وحدت علامة التوثيق الخاصة بحسابات المشاهير والحسابات التي يدفع أصحابها اشتراكا مقابل توثيقها.

وباتت رسالة "تم توثيق هذا الحساب لأنه مشترك في ميزة "تويتر بلو" (Twitter Blue) أو هو حساب مُوثَّق قديم" تظهر لدى الضغط على علامة التوثيق الزرقاء.

ووفقا للقواعد الجديدة، سيكون من المستحيل تحديد الفارق بسرعة بين الحسابات الموثقة قديما والتي تعود لشخصيات عامة مثل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وحسابات المستخدمين الذين يدفعون اشتراكا شهريا مقابل الحصول على العلامة الزرقاء وتقليل الإعلانات التي تظهر على صفحاتهم.

وكان الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "تويتر" أعلن في وقت سابق أنه اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2023، سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكا شهريا.

في المقابل أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة ومنهم نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس أنهم لن يدفعوا اشتراكا مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.

وكان عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الأميركية مثل صحيفة "ذا نيويورك تايمز" (The New York Times) أعلنت أيضا أنها لن تدفع اشتراكا لتحتفظ بعلامة التوثيق الزرقاء على صفحات حساباتها على "تويتر"، رغم حذف العلامة الزرقاء عن بعض الصفحات بالفعل اعتبارا من الاثنين الماضي تطبيقا لقواعد ماسك الجديدة.

يذكر أن ماسك استحوذ على شركة تويتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت فقدت الشركة نحو نصف قيمتها السوقية بسبب انخفاض سعر سهمها في البورصة.