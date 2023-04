إجراء من آبل قد يضطرك لشراء "آيفون" حديث.. هل يتأثر هاتفك؟

إذا كنت مالكا لجهاز "آيفون" قديم يزيد عمره على 10 سنوات، فقد تضطر قريبا إلى شراء هاتف أحدث.

وذلك لأن آبل (Apple) ستقطع الدعم للعديد من الخدمات عبر الإنترنت، مثل آب ستور (App Store) وسيري (Siri) ومابس (Maps) عن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل بداية من "آي أو إس 11" (iOS 11) إلى "آي أو إس 11.2.6" (iOS 11.2.6) بحسب تقرير صحيفة ديلي ميل (DailyMail).

لذلك إذا كنت تمتلك جهازا لا يمكنه الترقية إلى "آي أو إس 11.3" على أقل تقدير، فعلى الأرجح سيتم تعطيل هاتفك إلى حد كبير اعتبارا من مايو/أيار 2023.

ورغم أن آبل معروفة بالتوقف عن توفير تحديثات الأخطاء والأمان لأنظمة التشغيل الأقدم، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بخفض وظائفها بشكل فعال.

وحاليا، يمكن لأي هاتف "آيفون" يعمل بإصدار "آي أو إس 11" التحديث إلى "آي أو إس 12.5.4" على الأقل، وهذا يتضمن هاتف "آيفون 5S" والإصدارات الأحدث، لذلك ستظل هذه الهواتف قادرة على استخدام تلك الخدمات. لكن أولئك الذين لديهم "آيفون 5" أو هاتف أقدم منه فإن أنظمة التشغيل الأحدث لن تكون متاحة لهم.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوصول إلى خدمات آبل هذه ستتم إزالته للأجهزة التي تعمل بإصدار "آي أو إس 10" أو أقدم أيضا.

وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات للشركات التي توفر أجهزة "آيفون" أقدم وأرخص تكلفة للموظفين، أو لمستخدمي آبل الذين لا يرغبون في شراء أجهزة جديدة.

وقد نشر مسرّب آبل المعروف باسم ستيلا فدج (StellaFudge) هذه الأخبار عبر "تويتر" لكنه قال إن "آي كلود" (iCloud) سيستمر في تشغيل أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام "آي أو إس 11" إلى "آي أو إس 11.2.6".

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

– iOS 11-11.2.6

– macOS 10.13-10.13.3

– watchOS 4-4.2.3

– tvOS 11-11.2.6

You’ll likely receive notification prompting you to update

— Stella – Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023