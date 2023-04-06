ميتا تطلق نموذجا للذكاء الاصطناعي يتعرف على عناصر الصور دون تدريب

نشرت شركة "ميتا" (Meta) المالكة لموقع التواصل "فيسبوك" (Facebook) -أمس الأربعاء- نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور، إلى جانب مجموعة بيانات من التعليقات التوضيحية عليها، قالت إنها الأكبر من نوعها على الإطلاق، بحسب تقرير لوكالة رويترز (Reuters).

وقال قسم الأبحاث في الشركة إن نموذجها المعروف باسم "نموذج تقسيم أي شيء" أو "إس إيه إم" (SAM) يمكنه تحديد العناصر الموجودة في الصور ومقاطع الفيديو حتى لو لم يكن قد تعامل مع تلك العناصر خلال تدريبه.

وباستخدام "إس إيه إم" يمكن تحديد العناصر من خلال النقر عليها أو كتابة اسمها. وفي أحد العروض التوضيحية، دفعت كتابة كلمة "قطة" الأداة إلى وضع مربعات على كل واحدة من القطط الموجودة في الصورة.

وتعلن شركات التكنولوجيا الكبرى عما تحققه من طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ الضجة الكبيرة التي أحدثها روبوت الدردشة "شات جي بي تي" (Chat GPT) التابع لشركة "أوبن إيه آي" (Open Ai) المدعوم من شركة "مايكروسوفت" مما أدى إلى موجة استثمارات وسباق للسيطرة على الساحة.

وقال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ ميتا إن دمج مثل هذه "الوسائل الإبداعية المساعدة" للذكاء الاصطناعي في تطبيقات "ميتا" يمثل أولوية هذا العام.

وتستخدم "ميتا" داخليا تقنية مشابهة لنموذج "إس إيه إم" لمهام مثل وضع علامات على الصور ومراجعة المحتوى المحظور، وتحديد المنشورات التي يتم ترشيحها لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقالت الشركة إن إطلاق نموذج "إس إيه إم" سيوسع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التكنولوجيا.