ماسك يغير شعار تويتر.. لماذا استبدل الكلب بالطائر؟

شاهد عدد كبير من المستخدمين لمنصة تويتر (Twitter) رمز الكلب "دوغي" بدلا من شعار الطائر الأزرق المستخدم عادة في المنصة.

فقد لاحظ بعض المستخدمين أن زر الصفحة الرئيسية في الزاوية العلوية من متصفحات الويب الخاصة بهم، والذي عادة ما يكون أيقونة الطائر الأزرق، قد جرى استبداله برسوم كاريكاتورية لكلب من سلالة "شيبا إينو".

ويعدّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، من أهم وأبزر الداعمين للعملة المشفرة "دوغ كوين" (Dogecoin) التي يرمز شعارها لكلب من سلالة "شيبا إينو".

ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس، أكد فيها وفاءه بوعد قطعه لأحد متابعيه منذ عام بشراء موقع التواصل وتغيير شعاره.

Twitter’s logo has turned into doge 2 days after April Fool’s Day 🙃 pic.twitter.com/8yETRJjAnw

وكان ماسك من الداعمين البارزين للعملات المشفرة، وفي بعض الأحيان، سمح للأشخاص بشراء قطع معينة من سيارات تسلا باستخدام العملات المشفرة.

وارتفعت قيمة دوغ كوين منذ أن ظهرت صورة الكلب على تويتر، حيث زادت من أقل من 8 سنتات إلى ما يقرب من 9 سنتات.

ويبدو أن صورة دوغي تظهر فقط على واجهة مستخدم الويب لتويتر، وليس في التطبيقات.

ويواجه الملياردير الأميركي دعوى قضائية من قبل المستثمرين بدعوى أنه منخرط في مخطط نصب هرمي (المعروف أيضًا باسم مخطط بونزي "Ponzi") عن طريق استخدام عملة دوغ كوين المشفرة التي تشير إليها تغريداته، للتلاعب بأسعارها، وفقًا لرويترز، وقد تقدم مؤخرًا بطلب لرفض الدعوى.

وتباينت ردود أفعال المغردين والنشطاء في تويتر مع تغيير شعار الموقع، وغردوا عبر عدة وسوم بالعربية والإنجليزية منها: #Dogecoin و#ElonMusk و#إيلون_ماسك، بين ساخر ومستنكر ومؤيد للفكرة، ومن يرى فيها استفادة في وسط نظام عالمي متأزم ورغبة في تحصيل أكبر قدر ممكن من الثروة.

وفي تعليقه على الشعار الجديد، قال الإعلامي ألبرتو شان أنيروس إن المستثمرين يتحركون كالخراف عندما يخسرون أموالهم، موضحا أنه لا يستثمر في أي شيء يمتلكه ماسك.

I wonder if @elonmusk was trying to foreshadow something with this meme yesterday…#dogecoin pic.twitter.com/C1VPWIoX1n

— Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) April 3, 2023