نظارة الواقع المختلط.. هذه أبرز المعلومات عن أهم مفاجآت آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين

بعد ما يقرب من 8 سنوات من التطوير، من المتوقع أن تكشف شركة آبل (Apple) أخيرا عن نظارة الواقع المختلط المرتقبة بشدة في يونيو/حزيران القادم.

وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن مؤتمرها السنوي للمطورين، المعروف اختصارا بـ"دبليو دبليو دي سي" (WWDC)، سيعقد في الفترة ما بين 5 إلى 9 يونيو/حزيران القادم.

ونشرت آبل مدونة تؤكد التواريخ مع صورة ترويجية مشفرة تتميز بخطوط ملونة منحنية، وهي إشارة محتملة إلى سماعة الرأس.

وأشارت تسريبات إلى أن نظارة الواقع المختلط المرتقبة ستحتوي على 10 كاميرات ونظام تشغيل يسمى "ريالتي أو إس" (realityOS)، مع إصدارات واقع مختلط من تطبيقات آبل مثل فايس تايم (FaceTime) ومابس (Maps).

ووفقا لشركة آبل، ستعرض في المؤتمر أحدث التطورات في مجموعة برامج "آي أو إس" (iOS) و"آيباد أو إس" (iPadOS) و"ماك أو إس" (macOS) و"وإتش أو إس" (watchOS) و"تي في أو إس" (tvOS).

وسيتم تقديم الحدث الذي يستمر 5 أيام عبر الإنترنت، على الرغم من أنه ستكون هناك فرصة "للمطورين والطلاب للاحتفال شخصيا في تجربة خاصة" يتم استضافتها في "آبل بارك" (Apple Park)، مقرّ الشركة الرئيسي في كوبرتينو بكاليفورنيا، في يوم الافتتاح.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين حول العالم في آبل، إن "المؤتمر السنوي للمطورين هو أحد الأوقات المفضلة لدينا في العام في آبل. إنها فرصة للتواصل مع المطورين الموهوبين من جميع أنحاء العالم الذين يجعلون هذا المجتمع استثنائيا للغاية. وسيكون المؤتمر أكبر حدث لدينا وأكثرها إثارة حتى الآن، ولا نطيق الانتظار لرؤية العديد منكم عبر الإنترنت وشخصيا في هذا الحدث الخاص جدا!".

ومن المتوقع أن تكلف سماعة الرأس الجديدة 3 آلاف دولار، وستقوم بتركيب الأشياء الرقمية على منظر العالم الحقيقي.

ولطالما كان يُعتقد أن آبل تعمل على اثنين من منتجات الواقع المعزز (AR) أو الواقع الافتراضي (VR)، الأول هو نظارة على غرار "ميتا أوكلوس كويست" (Meta Oculus Quest)، والثاني وهو زوج أكثر أناقة من نظارات الواقع المعزز، يُحتمل أن يُطلق عليه اسم "آبل غلاس" (Apple Glass).

وتماما مثل "آيفون" وساعة آبل، ستتبع النظارة الجديدة بإصدارات محدثة جديدة في السنوات التالية.

وفي الوقت الحالي، سيتعين على شركة آبل أن تشرح للمستهلكين سبب رغبتهم في امتلاك مثل هذا الجهاز، وكيف أنه يمثل تحسنا.

