غوغل تحدّث "بارد" لمساعدة الناس العاديين على البرمجة

قالت شركة "ألفابت" (Alphabet) مالكة محرك "غوغل" (Google)إنها ستحدث "بارد" (Bard) -روبوت المحادثة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)- لمساعدة الناس في كتابة التعليمات البرمجية لتطوير البرامج، إذ يحاول عملاق التكنولوجيا المنافسة في سباق تطوير برامج الذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة مؤخرا "بارد" بحثا عن مكاسب في منافستها مع شركة "مايكروسوفت" (Microsoft).

والعام الماضي، تسبب إصدار برنامج "شات جي بي تي" (ChatGPT) -وهو روبوت محادثة من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الناشئة والمدعومة من مايكروسوفت- في سباق سريع في قطاع التكنولوجيا لوضع الذكاء الاصطناعي في أيدي مزيد من المستخدمين.

وتصف شركة غوغل برنامج "بارد" بأنه تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلا من مجرد البحث عنه وتحديده.

وقالت الشركة -أمس الجمعة- إن بارد سيكون قادرا على الترميز بـ20 لغة برمجة، من بينها "جافا" (Java) و"سي++" (++C) و"بايثون" (Python)، ويمكنه أيضا المساعدة في تصحيح الأخطاء وشرح الكود للمستخدمين.

وأكدت أن "بارد" يمكنه أيضا تحسين الشفرة لجعلها أسرع أو أكثر كفاءة من خلال أوامر بسيطة، مثل "هل يمكنك جعل هذا الرمز أسرع؟".

وفي المرحلة الحالية، يمكن لمجموعة صغيرة من المستخدمين الوصول إلى "بارد" والدردشة مع الروبوت وطرح الأسئلة، بدل تشغيل أداة البحث التقليدية من غوغل.