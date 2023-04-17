"ويندوز 11" يتخلى عن ميزة طالما نفعت المستخدمين

أطلقت مايكروسوفت نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11) في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقد أضاف نظام التشغيل تدريجيا المزيد من الميزات التي تهدف إلى جعل حاسوبك الخاص أفضل قليلا.

لكن الأمر هذه المرة مختلف، فنظام "ويندوز" من مايكروسوفت سيتخلى عن ميزة كلاسيكية موجودة منذ ما يقارب عقدين من الزمن في لوحات مفاتيح الحاسوب الشخصي، وهي خاصية "برنت سكرين" (Print Screen).

ويأخذ زر "برنت سكرين" الموجود على لوحات مفاتيح الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز لقطة شاشة وينسخها تلقائيا حتى يتمكن المستخدمون من لصقها في تطبيق آخر، مثل تطبيقات الرسم أو تعديل الصور.

والآن، ومع التحديث القادم لنظام التشغيل "ويندوز 11" المعروف بالرمز "كيه بي 5025310" (KB5025310) ستتغير هذه الخاصية، حيث سيفتح زر "برنت سكرين" أداة القطع "سنايبنغ توول" (Snipping Tool) من مايكروسوفت بدلا من ذلك.

وأوضحت مايكروسوفت ذلك في منشور على مدونتها إلى جانب ميزات جديدة أخرى من المقرر طرحها لأعضاء برنامج "إنسايدر" (Insider) الخاص بها، والذي يسمح باختبار الميزات قبل طرحها للجمهور.

ويعني هذا أن زر "برنت سكرين" لن ينسخ لقطات الشاشة كاملة تلقائيا بعد الآن، مما يؤدي إلى خطوات إضافية تستغرق وقتا طويلا لمستخدمي "ويندوز" لأخذ صور للشاشة، حيث سيتعين عليهم التقاط لقطة شاشة يدويا في أداة القطع قبل نسخها ولصقها.

ولاستعادة الوظائف التقليدية لمفتاح "برنت سكرين" عليك التوجه إلى الإعدادات على جهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام "ويندوز 11″، ثم الذهاب إلى قسم "إمكانية الوصول" وبعدها "لوحة المفاتيح".

وبعد ذلك يكون لديك خيار التبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل "استخدام زر برنت سكرين لفتح أداة القطع".

وتقول "ويندوز" إنه إذا قمت بعمل هذا التعديل بنفسك مسبقا فسيتم الاحتفاظ بتفضيلاتك.

وتباينت آراء الجمهور حول هذا التغيير الذي نشره موقع "ذي فيرج" (The Verge) لأول مرة.

وانتقد أحد مستخدمي تويتر هذا الإجراء قائلا إنه "قد تكون هناك أشياء على الشاشة يمكن أن تختفي أو تتعطل بمجرد فتح تطبيق آخر (في هذه الحالة أداة سنايبنغ توول)".

وقال مستخدم آخر "لماذا لا يمكنني أخذ لقطة شاشة وفتحها على أداة سنايبنغ توول للتحرير تلقائيا؟"، ومع ذلك وصفه مستخدم آخر بأنه "تحسين كبير في جودة العمل".

وغالبا ما تتم تسمية "برنت سكرين" -التي بدأت تظهر على لوحات مفاتيح الحاسوب الشخصي في الثمانينيات- باختصار لتلائم المفتاح، مثل "بي آر تي إس سي" (PrtSc) أو "بي آر تي إس سي إن" (PrtScn).

وقد يتطلب الأمر من المستخدمين الضغط باستمرار على مفتاح "آلت" (Alt) أولا إذا كان يشارك المفتاح مع وظيفة أخرى.

وعندما تمت إضافته لأول مرة إلى لوحات المفاتيح التقطت "برنت سكرين" النص الذي ظهر على الشاشة ونقلته إلى منفذ طابعة الحاسوب مباشرة لطباعته.

لكن الاستخدام الأكثر شيوعا في العشرين عاما الماضية لهذا الزر هو أخذ لقطة فورية لشاشة المستخدم بالكامل.