كيف تحمّل فيديوهات یوتیوب على هاتفك أو حاسوبك؟

يوتيوب موقع مجاني لمشاركة الفيديوهات يجعل من السهل مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت، كما يمكنك إنشاء وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك لمشاركتها مع الآخرين.

ويحصي يوتيوب مليارات المقاطع يتنافس على رفعها ملايين المستخدمين، وربما يتبادر إلى ذهنك، لماذا يقوم كل هؤلاء الأشخاص بإنفاق المال والوقت والجهد من أجل رفع مقاطع عديدة، الجواب هو: النفع المادي، فكل من يرفع فيديوهات على اليوتيوب يمكنه تفعيل الربح وستصله الأرباح وفق عدد المشاهدات، وذلك بشرط استيفاء عدد من الشروط التي يفرضها الموقع.

وتمنح منصة يوتيوب جوائز لصانعي المحتوى تتضمن جائزة فضية عند بلوغ 100 ألف مشترك، وذهبية عند بلوغ مليون مشترك، والجائزة الماسية عند الوصول إلى 10 ملايين مشترك.

وهناك عدة طرق لتحميل مقاطع الفيديو على هاتفك المحمول أو على حاسوبك من يوتيوب، وهنا سوف نستعرض أفضل الطرق لتحميل الفيديوهات ومشادتها لاحقا بلا إنترنت.

تحميل المقاطع من تطبيق "يوتيوب بريميوم" (YouTube premium)

يعد يوتيوب بريميوم أسهل طريقة لتحميل الفيديوهات من تطبيق يوتيوب، حيث يوجد فيه خيار تنزيل مباشر.

ويكلف يوتيوب بريميوم 11.99 دولارا شهريا إلا أنه يسمح لك بمشاهدة فيديوهات خالية من الإعلانات.

وعندما تقوم بتنزيل مقاطع فيديو من يوتيوب باستخدام يوتيوب بريميوم ستتمكن من مشاهدة هذه المقاطع بدون إنترنت.

ولمشاهدة أو تحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب بريميوم ما عليك سوى:

1- افتح تطبيق يوتيوب أو ادخل على يوتيوب من المتصفح وتأكد من اشتراكك بيوتيوب بريميوم.

2- ابحث عن الفيديو الذي تريد تحميله وافتح قائمة النقاط الثلاث الموجودة أسفل الفيديو ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار "تحميل" (download). إذا كنت تستخدم يوتيوب من الهاتف فإن خيار القائمة سوف يكون تحت اسم "تحميل الفيديو" (download video).

يمكنك إيجاد الفيديوهات المحملة في قائمة "تنزيل" (download)، ولكن الفيديو يمكن أن يشاهد فقط على الجهاز الذي تم تحميله عليه.

التحميل باستخدام "في إل سي ميديا بلاير" (VLC media player) من ويندوز على الحاسوب

تطبيق "في إل سي ميديا بلاير" مجاني ويسمح لك بمشاهدة الفيديوهات وتشغيل الموسيقى على حاسوبك. أيضا يمكن من خلاله تحميل فيديوهات يوتيوب.

من أجل ذلك ثبّت التطبيق واتبع الخطوات التالية:

1- ابحث عن فيديو يوتيوب الذي تريد تحميله ثم انسخ عنوان "يو آر إل" (URL) من شريط عنوان متصفح الويب.

2- شغّل تطبيق "في إل سي".

3- إذا كنت تستخدم حاسبك المحمول، اضغط على "وسائط" (media) في شريط القائمة، ثم اختر "فتح البث الشبكي" (open network stream).

4- في النافذة التي ظهرت اختر علامة "تبويب شبكة" (network) ثم الصق عنوان "يو آر إل" الفيديو الذي تريد تحميله في صندوق النص في الأعلى، ثم اختر "تشغيل" (play) أو "افتح" (open) في الأسفل.

5- بعد دقيقة سوف يبدأ تشغيل فيديو يوتيوب.

6- اضغط على "أدوات" (tools) في شريط القائمة، ثم "معلومات الوسائط" (media information).

7- في نافذة "معلومات الوسائط الحالية" (current media information)، جد حقل "الموقع" (location) في الأسفل. اختر "يو آر إل" (URL) في صندوق النص ثم انسخه.

8- عد إلى متصفح الويب وألصق الرابط في شريط العنوان في أعلى الشاشة، ثم اضغط على "ادخل" (Enter).

9- بعد أن يبدأ الفيديو، اضغط على قائمة الثلاث نقاط في اليمين السفلي ثم اضغط على "تحميل" (download).

10- الفيديو سيتم حفظه على حاسوبك بصيغه "إم بي فور" (MP4)، يمكنك إعادة تسميته أو نقله متى أردت.

معظم مقاطع فيديو يوتيوب محمية بحقوق الملكية، مما يعني أنه من غير القانوني تنزيلها وإعادة استخدامها بدون إذن، فحذاري أن تستخدم أي فيديو قمت بتنزيله بداعي الربح أو تنتهك حقوق الملكية الخاصة به، وإلا سوف تتعرض عندها للمساءلة القانونية.

تحميل باستخدام "هيت باو" (hitpaw) على الحاسوب

يسمح برنامج "هيت باو فيديو كونفيرتر" (hitpaw video converter) بتحويل وتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بدقة عالية مع سرعة تنزيل فائقة، ويدعم أغلب مواقع التواصل مثل "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) و"سبوتيفاي" (Spotify).

لتحميل الفيديوهات اتبع الخطوات التالية:

1- بعد أن تثبت البرنامج وتشغله اختر قسم "تحميل"، ثم ألصق العنوان الخاص بالفيديو المراد تنزيله في الصندوق.

2- بعدها انقر على زر "تحليل" (analysis)، ويمكنك اختيار الدقة لتحميل الفيديو أو تحويله إلى صيغه "إم بي 3" (MP3).

4- بنقرك على زر "تحميل" يبدأ تحميل الفيديو.

5- يمكنك إيجاد الفيديو في قائمة "التنزيلات" (downloaded).

تحميل باستخدام "آي تيوب غو داونلودر" (ITubeGo Downloader)

"آي تيوب غو داونلودر" أداة تسمح لك بتحميل وتحويل مقاطع فيديو يوتيوب بصيغ مختلفة، ومن بينها "إم بي 3″ (MP3) و"إم بي فور" (MP4).

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1- ثبّت البرنامج، واضغط نقرة مزدوجة على اختصار البرنامج في سطح المكتب.

2- اضغط على زر "لصق يو آر إل" (paste URL).

4- سيظهر لك مربع. ألصق عنوان "يو آر إل" الخاص بالفيديو ثم انقر على زر "تحميل" (download)، وستبدأ عندها عملية تحميل الفيديو.

5- انقر فوق زر "التنزيلات" (downloaded) الموجود في اللوحة اليسارية وانقر على زر "تشغيل" (play) لتشغيل الفيديو.

تحميل مقاطع يوتيوب على هاتفك باستخدام تطبيق "سناب تيوب" (snaptube)

"سناب تيوب" تطبيق يتيح لك تحميل مقاطع فيديو يوتيوب بصيغ مختلفة ودقة متنوعة، حيث يمكنك اختيار الصيغة وتحميل الفيديو لتتمكن من مشاهدته على هاتفك متى شئت وبدون إنترنت.

من أجل ذلك ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق سناب تبوب ومن شاشته الرئيسية اختر تطبيق يوتيوب.

2- بعد ذلك، ابحث عن الفيديو الذي تريد تحميله وافتحه.

3- يظهر في القسم السفلي الأيمن من الشاشة زر سهم يتجه نحو الأسفل، اضغط عليه من أجل تحميل الفيديو.

4- ستظهر لك قائمة خيارات على الشاشة، حيث تستطيع أن تختار منها الشكل والجودة التي تريد تحميل الفيديو منها.

5- بمجرد اختيارك الصيغة التي تريدها سوف يبدأ تحميل الفيديو، وسيصلك إشعار عندك انتهاء العملية.