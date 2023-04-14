مايكروسوفت تتيح فلاتر سناب شات لمنصة تيمز

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) عن إتاحة فلاتر "سناب شات" (Snapchat) لمنصة التواصل الخاصة بالأعمال "تيمز" (Teams).

وأوضحت الشركة الأميركية أن مستخدمي منصة التواصل تيمز يمكنهم إضفاء طابع فكاهي على الاجتماعات ومؤتمرات الفيديو من خلال فلاتر سناب شات الشهيرة مثل أذني القط والدجاج على الرأس والدب حول الرقبة والنظارات الشمسية الضخمة على الأنف.

ويمكن تفعيل فلاتر سناب شات ضمن الإعدادات تحت بند "تأثيرات الفيديو/المزيد من تأثيرات الفيديو" (Video effects/More Video effects)، ثم التمرير لأسفل في النطاق الأيمن، وتحديد سناب شات في فئة الفلتر.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت إصدارا جديدا من تطبيق تيمز المتخصص في عقد الاجتماعات وتسهيل التعاون بين زملاء العمل لويندوز (Windows)، وقالت الشركة الأميركية العملاقة إنها أعادت تطوير التطبيق الذي يعدّ من أفضل تطبيقات الاجتماعات من الصفر، وذلك بهدف توفير تجربة أفضل للمستخدمين من خلال العمل على تبسيط الواجهة وتحسين سرعة التطبيق ومنحه العديد من المميزات الذكية.

وقالت سومي سينغ نائبة رئيس الهندسة في مايكروسوفت تيمز إن الإصدار الجديد من التطبيق أسرع وأبسط وأكثر مرونة من أي وقت مضى، وأضافت أن الشركة حققت تقدما كبيرا في الأداء وقابلية الاستخدام، إذ إن التطبيق الجديد لويندوز أسرع بالضعف مقارنة مع الإصدار الحالي، كما يستهلك 50% أقل من الموارد.