تويتر تسمح للمستخدمين بتقديم محتوى باشتراكات تدر عليهم المال

قال إيلون ماسك مالك تويتر -أمس الخميس- إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعات مقابل اشتراكات مالية، حسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة -التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات- على كل الأموال التي يدفعها المشتركون، ما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما أندرويد و"آي أو إس" (IOS)، ولن تحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.

وقال ماسك في تغريدة إن الهدف من هذه الخدمة الجديدة هو ترويج عمل المبدعين وتعظيم الأرباح، وهي طريقة لمساعدة تويتر في دفع جزء من الاقتطاعات التي تدفع لمتجري "غوغل" (Google) و"آبل" (Apple) التي يقول ماسك إنها بحدود 30%.

Apply to offer your followers subscriptions of any material, from longform text to hours long video!

Just tap on "Monetization" in settings.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023