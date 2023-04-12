جوائز تصل إلى 20 ألف دولار مقابل الإبلاغ عن الثغرات الأمنية في "شات جي بي تي"

قالت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) -المنتجة لتطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT)- إنها ستقدّم مكافآت تصل إلى 20 ألف دولار للمستخدمين الذين يبلغون عن نقاط ضعف في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وسيقدم برنامج "أوبن إيه آي بغ باونتي" (OpenAI Bug Bounty) الذي تم إطلاقه أمس الثلاثاء، مكافآت للأشخاص بناءً على شدة الأخطاء التي يبلغون عنها بحيث تبدأ من 200 دولار لكل ثغرة أمنية.

غالبًا ما تستخدم شركات التكنولوجيا برامج مكافآت الأخطاء لتشجيع المبرمجين والمتسللين الأخلاقيين على الإبلاغ عن الأخطاء في أنظمة برامجها الخاصة.

وفقًا للتفاصيل المتعلقة بمنصة "بغ كرود" (Bug Crowd)، دعت "أوبن إيه آي" الباحثين التقنيين إلى مراجعة خدمات معينة في تطبيق "شات جي بي تي" وإطار عمل كيفية اتصال أنظمة "أوبن إيه آي" ومشاركة البيانات مع تطبيقات الطرف الثالث.

ولا يشتمل التطبيق على محتوى غير صحيح أو ضار أنتجته أنظمة "أوبن إيه آي".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من حظر "شات جي بي تي" في إيطاليا للاشتباه في خرقها قواعد الخصوصية، مما دفع المنظمين في البلدان الأوروبية الأخرى إلى دراسة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية عن كثب.

وكان "شات جي بي تي" أثار جدلا كبيرًا بين مؤيد لاستخدامه ومعارض يرى أن مشاكله أكثر من فوائده.