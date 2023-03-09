لا قيود على حمل السوائل مع الذكاء الاصطناعي.. شاهد- تقنيات التفتيش المتطورة في مطار هلسنكي

أعلنت شركة "فنافيا" (Finavia) الفنلندية، التي تتولى إدارة مطار هلسنكي، أن مطار العاصمة سيزيل القيود المفروضة على نقل السوائل في حقائب اليد بحلول صيف 2023، وذلك بفضل استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وكان الجزء المركزي من المطار تم افتتاحه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد تحديثه وإعادة بنائه، حيث تم -من بين أمور أخرى- تركيب أحدث التقنيات في منطقة تفتيش ركاب الطائرات، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يدرس محتويات الحقائب ولا يشترط إخراج حاويات السوائل من حقائب اليد.

وقال آري كومار رئيس الأمن في شركة فنافيا "أدخلنا منذ عام تقنية متقدمة في مطار هلسنكي ألغت الحاجة إلى إخراج السوائل والإلكترونيات من الأمتعة المحمولة. وسمح لنا هذا الإجراء بتسريع عملية التفتيش".

والقواعد التي تفرض قيودا على نقل السوائل داخل أمتعة اليد كانت سارية المفعول في فنلندا منذ عام 2006، وأكّد كومار "نعتبر أنفسنا روادا في تطوير نظام التفتيش، حيث إن عددا قليلا فقط من المطارات الأوروبية الكبرى وبعض المطارات الأميركية تستخدم في الوقت الراهن هذه التقنية الحديثة".

وتعمل الماسحات الضوئية الجديدة بنجاح بالفعل، ولكن سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة القديمة تماما بحلول الصيف المقبل.

وأوضحت الشركة أن هذه القرارات تنطبق فقط على الركاب المغادرين من هلسنكي، ولا تنطبق على عملية فحص الأمتعة في منطقة العبور بالمطار.