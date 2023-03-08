جديد أوبو وسامسونغ وهواوي في معرض "إم دابليو سي" للتقنيات النقالة

خصصت حلقة (2023/3/8) من برنامج "حياة ذكية" موضوعها للحديث عن معرض "إم دابليو سي" (MWC) للتقنيات النقالة 2023 المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وقدمت تغطية خاصة لجديد التقنيات في مجال الأجهزة الذكية وشبكات الاتصال.

وتجتمع في المعرض -الذي يقام هذا العام تحت شعار "السرعة.. إطلاق العنان لتكنولوجيا الغد"- الشركات التقنية الكبرى والناشئة من مختلف دول العالم لتستعرض أحدث منتجاتها من الأجهزة المحمولة الذكية والحلول الرقمية وشبكات الاتصال.

وحضرت شركة "أوبو" (Oppo) الصينية بقوة في نسخة هذا العام من معرض "إم دابليو سي" للتقنيات النقالة، حيث كشفت عن أحدث أجيالها من الهواتف الذكية القابلة للطي ونظارتها للواقع المعزز، وآخر ما توصلت إليه في تقنيات الشحن السريع.

والهاتف الجديد الذي طرحته "أوبو" هو "فايند إن 2 فلِب" (Find N2 Flip)، وهو هاتف قابل للطي بتصميم الصَدفة، يأتي بإطار من الألمنيوم بظهر لامع من الزجاج، وأبرز ما يميزه شاشة الغطاء التي تأتي كبيرة بمقاس 3.26 بوصات، وهي الأكبر من نوعها في هذه الفئة من الهواتف، ويمكن استخدامها لالتقاط صور وفيديوهات عبر الكاميرتين الخلفيتين الرئيسيتين.

ويمكن الحصول على شاشة كبيرة بفتح هاتف "فايند إن 2 فلِب" بمقاس 6.8 بوصات، ويأتي ببطارية كبيرة نسبيا بالنسبة لهذه الفئة من الهواتف.

كما طرحت الشركة الصينية الجيل الثاني من نظارتها الذكية التي تشبه في تصميمها وحجمها النظارات التقليدية، بالإضافة إلى طرحها رقاقتين إلكترونيتين.

ومن جهتها، حضرت شركة "سامسونغ" (Samsung) المعرض بسلسلة هواتفها التي أعلنت عنها مؤخرا، حيث أتاحت للزوار تجربة الأداء القوي للهواتف، سواء لعشاق التصوير أو الألعاب. كما عرضت أحدث إصداراتها من أجهزة اللابتوب من سلسلة "بوك 3" (Book3).

أما شركة "هواوي" (Huawei) الصينية، فطرحت في معرض "إم دابليو سي" للتقنيات النقالة ساعتين ذكيتين بتصاميم أنيقة.

ويذكر أن معرض "إم دابليو سي" للتقنيات النقالة 2023 يضم هذا العام أكثر من 2400 عارض و80 ألف زائر من 200 دولة حول العالم.