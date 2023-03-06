معهد الجزيرة للإعلام يعقد مؤتمره الأول للذكاء الاصطناعي

يعقد معهد الجزيرة للإعلام مؤتمره الأول للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في الدوحة، وذلك تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام".

ويهدف المؤتمر إلى توعية الجمهور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل في مجال الإعلام بوجود هذه التقنية، وتحفيز المشاركين على تطوير واستخدامها في مجالي الإعلام والتدريب الإعلامي، وآفاق استخدام التكنولوجيا في تحرير الصحف والنشرات الإخبارية والتقارير، وتحليل البيانات الإعلامية والإعلانية، وغيرها من المواضيع المهمة.

وإلى جانب الندوات والجلسات، سيتم تنظيم معرض تقني يضم أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مؤسسات عالمية رائدة في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والإعلامية، وسيكون فرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمهنيين في الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل المؤتمر ورشة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وعرضا لفيلم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بعنوان "إعادة التفكير في الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويمثل المؤتمر فرصة لتحليل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مجتمعاتنا وحياتنا اليومية، وكيفية استخدام هذه التقنيات بشكل فعال ومستدام، ويأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في العالم، والذي يتيح فرصا كبيرة للتقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الإعلام.