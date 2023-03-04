"ميتا" تعلن عن تخفيضات كبيرة في أسعار نظارات الواقع الافتراضي

ستخفض شركة "ميتا" (Meta) مالكة منصة "فيسبوك" (Facebook) أسعار نظارات الرأس "كويست 2" (Quest 2) وسماعات "كويست برو" (Quest Pro) المتطورة، وفق ما أعلنت الشركة أمس الجمعة.

وسينخفض سعر "ميتا كويست 2 " من 499.99 دولارا إلى 429.99 دولارا، بينما سينخفض سعر "كويست برو" إلى 999.99 دولارا بعد أن كان 1499.99 دولارا.

وخسرت ميتا 13.7 مليار دولار من وحدة "ريالتي لابس" (Reality Labs) في عام 2022، وهي وحدة الأعمال المسؤولة عن بناء تقنيات الشركة الطموحة لعالم "الميتافيرس" (metaverse).

وحققت وحدة "ريالتي لابس" دخلا يقدر بـ 727 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، و2.16 مليار دولار من العائدات لعام 2022 بأكمله، بينما وصلت عائداتها عام 2021 إلى 2.27 مليار دولار بما في ذلك مبيعات نظارات الرأس كويست.

وأعلنت ميتا عن سماعات "ميتا كويست برو 2" (Meta Quest Pro 2) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن سعرها المرتفع جعلها بعيدة عن متناول معظم المستهلكين، بينما قد يجعلها انخفاض السعر أكثر جاذبية.

وقالت الشركة في بيان لها "كان هدفنا دائما هو إنشاء أجهزة ميسورة التكلفة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للاستفادة من كل ما تقدمه الشركة في مجال الواقع الافتراضي".

وسيبدأ طرح تغييرات الأسعار في الخامس من مارس/آذار الحالي لنظارات "ميتا كويست 2".

وسيرى المشترون الأميركيون والكنديون السعر الجديد لـ "كويست برو" في الخامس من مارس/آذار الحالي، بينما سيظهر بالسعر المخفض لبقية العالم في 15 مارس/آذار.