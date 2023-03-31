إيلون ماسك يمنح عناية خاصة لقائمة سرية من الشخصيات المهمة في تويتر

يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter) إيلون ماسك عن ضرورة "معاملة الجميع على قدم المساواة" على المنصة، لكن تقريرا جديدا كشف عن أن لديه قائمة تضم "35 مستخدما من كبار الشخصيات" ينالون الدعم على المنصة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail)، فإن هناك وثائق حصلت عليها شركة "بلات فورمر" تزعم أن أشخاصا من عالم السياسة والرياضة وهوليود والعديد من الصحفيين يحصلون على معاملة مميزة وظهور متزايد.

ويذكر التقرير أنه عند نشر تغريدات كبار الشخصيات الموجودين في القائمة يقوم مهندسو تويتر بتعديل الشفرة بحيث تكون منشوراتهم "مرئية دائما".

قائمة النخبة

ومن بين النخبة التي تحظى بمعاملة خاصة بن شابيرو مؤسس موقع "ديلي واير" (Daily Wire) الإخباري، والرئيس الأميركي جو بايدن، ولاعب لوس أنجلوس ليكر ليبرون جيمس، وكاتب العمود في بلومبيرغ مات يغليسياس، وآخرون.

وبالنظر إلى أسماء الأشخاص في القائمة، يبدو أنهم حصلوا على المكانة نظرا لمدى تفاعل المستخدمين معهم، سواء كانوا يحبونهم أو يكرهونهم.

وكشف ماسك عن أنه بدءا من 15 أبريل/نيسان المقبل لن يتمكن المستخدمون الذين لا يدفعون مقابل "تويتر بلو" -الذي يكلف 8 دولارات شهريا- من التصويت في استطلاعات الرأي. وقال إن التغييرات ستمنع "حشود روبوتات الذكاء الاصطناعي من الاستيلاء على" الموقع، رغم أنه لم يشرح كيف سيكون ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي -الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن وسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة ستكون "وسائل التواصل الاجتماعي الوحيدة المهمة".

وكشف ماسك لموظفيه عن أن تويتر تبلغ قيمتها الآن 20 مليار دولار فقط، أي أقل بـ24 مليار دولار عما كانت عليه عندما استحواذه عليها.