في رقم قياسي جديد.. إيلون ماسك يطيح بأوباما من عرش الأكثر متابعة على تويتر

أطاح الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من قمة الأشخاص الأكثر متابعة وشعبية على تويتر، وهو ما سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفه رقما جديدا يضاف لمالك تسلا وسبيس إكس.

ويمتلك ماسك حاليا أكثر من 133.06 مليون متابع مقارنة بـ133.04مليون متابع لأوباما.

ويُعتقد أن استحواذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار أميركي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ساعده على زيادة عدد متابعيه، خاصة بعد أن أصبح حديث الساعة على الشبكة الاجتماعية وخارجها منذئذ.

وكان ماسك تخطى حاجز 100 مليون متابع على تويتر في يونيو/حزيران الماضي، ثم واصل هذا الرقم نموه قبل أن يشهد طفرة بعد استحواذ ماسك على تويتر.

وحسب موقع "سوشيال بليد" (Social Blade)، فقد زاد عدد متابعي ماسك خلال الأيام الثلاثين الماضية بنحو 3.042 ملايين متابع.

وتتناقض عادات ماسك في النشر على نحو صارخ مع عادات أوباما، الذي يستخدم حسابه في المقام الأول لأغراض مهنية، مثل الترويج لقضية مهمة، أو تسليط الضوء على بعض الأعمال التي قام بها كرئيس سابق للولايات المتحدة.

بينما تتنوع تغريدات ماسك على تويتر؛ فتارة ينشر صورا هزلية، وتارة أخرى ينشر آراءه في شتى مناحي الحياة، بالإضافة إلى أخبار شركاته العديدة. ومن أبرز الأمور التي أصبح ماسك ينشط فيها الإعلان عن أخبار الشركة التي أصبحت ملكه.