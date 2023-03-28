متاحة في مدن قليلة.. شاهد خدمة "العرض الغامر" التي تغير طريقة استخدام خرائط غوغل

أعلنت شركة "غوغل" (Google) إطلاق تحديث جديد لخدمة خرائط غوغل (Google Maps) حمل معه العديد من الميزات العملية والمهمة، أبرزها ما يسمى "العرض الغامر" (Immersive View).

وأكدت مواقع متخصصة أن خدمة العرض الغامر لخرائط غوغل تعمل في مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك وحتى برلين، ولكن لدى عدد محدود من المستخدمين.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في مؤتمر "غوغل آي/أو" (Google I/O) عام 2022، حيث وعدت الشركة المستخدمين بأنهم سيكونون قادرين على رؤية رسومات تفصيلية لبعض أشهر مدن العالم بخرائط غوغل في المستقبل القريب، وتوفر هذه الميزة طريقة جديدة كليا لاستكشاف الأماكن والتعرف على العديد من المدن حول العالم.

وتعتمد الميزة الجديدة تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لدمج الصور عبر خدمة "ستريت فيو" (Street View) إذ توفر رؤية محيطية ثلاثية الأبعاد للمدينة أو للمكان الذي يريد الشخص التعرف عليه.

ويمكن للشخص التحليق بشكل افتراضي فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى، والهبوط للتجول في شوارعها أو مراكزها التجارية لاستكشافها من الداخل أيضا.

ويمكن أيضا الحصول على معلومات مفيدة حول الازدحامات المرورية أو حالة الطقس في عدد من المدن الكبيرة حاليا مثل: نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو وطوكيو وبرلين، ومن المفترض أن تتوسع الخدمة لاحقا لتشمل مدنا أخرى مثل أمستردام وفلورنسا ودبلن والبندقية.

ورغم إعلان غوغل تفعيل الميزة فإن القليل من المستخدمين تكمنوا من اختبار الميزة في تطبيق خرائط غوغل حتى الآن. ففي وقت سابق هذا الأسبوع، شارك مستخدم واحد على الأقل على موقع ريدت (Reddit) أنه تمكن من الوصول إلى خدمة العرض الغامر، وذكرت تعليقات آخرين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى هذه الميزة.

وحاول فريق موقع غزمودو (Gizmodo) التقني، في مدينة نيويورك وآخر خارج سان فرانسيسكو، الوصول إلى الميزة، وقد وصل اثنان فقط من الفريق للميزة، بحسب تقرير نشره الموقع.

وتتطلب رؤية الميزة أولاً الكتابة على خريطة معلم رئيسي في خرائط غوغل، مثل جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو أو مبنى إمباير ستيت بمدينة نيويورك. ومن هناك، يمكن للمستخدم النقر والتكبير على عرض ثلاثي الأبعاد للمدينة ككل.

ورغم أن برلين لم تكن على قائمة غوغل الأولية للمدن الممكّنة، فقد تمكن فريق غزموندو هناك من تأكيد أن الميزة تعمل بالفعل في عاصمة ألمانيا. وقالت غوغل إن أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية هي المدن التالية بالقائمة.

ومع التحديث الجديد، أضافت غوغل إلى خرائطها أيضا ميزة "لايف فيو" (Live View) التي تعتمد تقنيات الواقع المعزز عبر كاميرا الهاتف لعرض معلومات للمستخدم حول الأماكن التي يوجد فيها.