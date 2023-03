الشكوك تحوم حول موظف ساخط.. إيلون ماسك قلق من تسريب خطير يهدد تويتر

أظهر ملف قانوني تسريب أجزاء من كود المصدر (الشفرة المصدرية) الخاص بشركة تويتر (Twitter) وتسعى منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك للحصول على معلومات عن الشخص المسؤول عن هذا التسريب.

وذكرت وكالة رويترز أن "مقتطفات مختلفة" من كود المصدر لنظام تويتر تُستخدم لتشغيل المنصة عبر الإنترنت، نشرت بواسطة مستخدم يُدعى "فري سبيتش إنثياسيست" (FreeSpeechEnthusiast) على موقع "غيت هب" (Github) وهي منصة مملوكة لشركة مايكروسوفت (Microsoft) لمشاركة التعليمات البرمجية لتطوير البرامج.

وأوضح موقع "غيت هب" أنه حذف المعلومات البرمجية يوم الجمعة بناء على طلب تويتر، ولم يتم توفير تفاصيل حول المدة التي ترك فيها الرمز منشورا، ولا نطاق التسريب أو تأثيره.

وطلب موقع تويتر من محكمة في كاليفورنيا إصدار أمر لشركة "غيت هب" لتقديم جميع معلومات التعريف المرتبطة باسم المستخدم " فري سبيتش إنثياسيست".

ولم يرد موقع "غيت هب" على الفور على طلب من رويترز للتعليق على ما إذا كان قدم مثل هذه المعلومات، كما لم يعلق على المدة التي كان فيها كود مصدر تويتر متاحا للجمهور.

ويشعر المدير التنفيذي لتويتر إيلون ماسك -الذي تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز (New York Times)- بالقلق من أن المعلومات المستقاة من الكود المسروق يمكن أن تعزز جهود القرصنة المستقبلية للمنصة، إما عن طريق الكشف عن ميزات أو ثغرات جديدة أو السماح لجهات بالوصول إلى بيانات مستخدم تويتر.

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لمصادر داخل الشركة -مطلعة على التحقيق الداخلي في التسريب- يشتبه التنفيذيون في تويتر بشدة في أن التسريب كان من موظف ساخط كان قد غادر خلال العام الماضي.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023