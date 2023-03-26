فندق المستقبل.. شاهد أول فندق مطبوع ثلاثي الأبعاد سيفتتح أبوابه في عام 2023

توحدت شركة "ليز لامبرت" العاملة في عالم الضيافة، وشركة الإنشاءات الثلاثية الأبعاد الناشئة "آيكون" (Icon)، وشركة التصميم الدانماركية "بيغ" (BIG)، لتقديم أول فندق مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم.

وسيفتتح الفندق في منطقة مارفا بولاية تكساس الأميركية خلال هذا العام 2023، وفقا لمدونة على موقع شركة "بيغز" (BIG’s).

وتقف شركة التصميم المعماري الدانماركية "بيغ" وراء العجائب المعمارية الشهيرة في منازل "في أم" (VM) و"مونتان دويلنغز" (Mountain Dwellings)، وهما مجمعان سكنيان مقرهما في كوبنهاغن.

أما لامبرت فهي مؤسسة موقع "إل كوزميكو" (El Cosmico)، وهو موقع تخييم يقع في مارفا، وهو أحد أبرز المنتجعات التي يزورها المسافرون في جميع أنحاء العالم، وقربه سيتم إنشاء الفندق الجديد بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وتبلغ مساحة "الكوزميكو" 8.5 آلاف متر مربع. ولكن في وقت قريب جدا، ستضاعف التوسعة المطبوعة الثلاثية الأبعاد تلك المنطقة تقريبا 3 مرات، وتحولها إلى واحة صحراوية مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، بها جميع العناصر الضرورية للاصطياف. ويتضمن المشروع مساكن متنوعة ومسبحا ضخما.

وتعتبر "آيكون" إحدى شركات الإنشاءات الرائدة في استخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد في البناء، ولديها معدات خاصة للطباعة وتقوم بتصنيع مواد بناء خاصة لهذه المعدات.

يعتمد نظام إنشاء التوقيع الخاص بشركة "آيكون" على طابعة "فولكان" (Vulcan) التي تكملها وحدة الخلط المحمولة "ماغما" (Magma)، والتي تنتج مادة البناء المسماة "لافاكريت" (Lavacrete)، وهي مادة طورها فريق علوم المواد بشركة التكنولوجيا وخضعت لاختبارات شاملة لضمان دوامها وقوتها.