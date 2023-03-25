منها حذف الصور المكررة بسهولة.. 4 ميزات لمستخدمي آيفون 14

يقوم عديد من المستخدمين بترقية هواتفهم من طراز "آيفون" (iPhone) للطراز الأحدث وهو آيفون 14، ويواجه عديد منهم بعض العقبات عندما يتعلق الأمر بالوظائف الجديدة أو تحديثات الوظائف القديمة.

إذا حصلت على جهاز "آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro) أو "برو ماكس" (Pro Max)، فقد تتساءل عن ماهية الجزيرة الديناميكية، ذلك الرسم الصغير العائم في الجزء العلوي من شاشتك.

وستحتاج إلى معرفة ماهية ميزة الطوارئ "إس أو إس" (SOS) عبر القمر الصناعي وكيفية استخدامها. هناك أيضًا قليل من الميزات التي يجب أن تعرفها، مثل التحرير أو إلغاء إرسال رسائل "آي مسجز" (iMessages)، التي يمكن أن تكون مفيدة حقا.

وإليك بعض النصائح والحيل الخاصة بآيفون 14 لتبدأ باستخدامها:

كيفية تحرير أو إلغاء إرسال رسالة "آي مسجز"

يمكنك الآن تعديل رسائل "آي مسجز" التي أرسلتها بالفعل أو حذفها. تعمل هذه الميزة مع أي شخص لديه آيفون تم إصداره عام 2017 أو ما بعده. كل ما عليك هو التأكد من أن جهازك يعمل بنظام "آي أو إس 16" (iOS 16) أو أحدث، ويمكنك التحقق من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" (setting)، ثم "عام" (General)، وبعدها "حول" (About).

وتُتاح لك دقيقتان فقط لإلغاء إرسال "آي مسجز" و15 دقيقة لتعديل الرسالة بعد إرسالها. ولا تعمل هذه الميزة مع الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" (SMS)، التي تظهر باللون الأخضر. وتعمل الميزة فقط إذا كان الشخص الآخر الذي تراسله لديه نظام "آي أو إس 16" أو أحدث.

لتحرير رسالة "آي مسجز"

افتح برنامج "آي مسجز"، اضغط باستمرار على الرسالة التي تريد تحريرها، لتظهر قائمة الإجراءات السريعة.

انقر فوق تحرير، واختر تحرير لتغيير الرسالة، بمجرد الانتهاء من التحرير، اضغط على علامة الاختيار الزرقاء.

يمكنك تحرير رسالة واحدة حتى 5 مرات، شرط أن يتم ذلك في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة.

لإلغاء إرسال رسالة "آي مسجز"

افتح "آي مسجز"، واضغط باستمرار على الرسالة التي تريد إلغاء إرسالها، ستظهر قائمة الإجراءات السريعة. ثم اضغط على تراجع عن الإرسال.

يعمل "تراجع عن الإرسال" حتى دقيقتين بعد الإرسال.

عندما تحاول إلغاء إرسال رسائل "آي مسجز" التي تم إرسالها إلى شخص يعمل بنظام "آي أو إس 15" (iOS 15) أو برنامج أقدم، فسيظل بإمكانه رؤيتها.

إذا كان الشخص الذي تراسله يعمل بنظام "آي أو إس 16″، فستظهر رسالة تفيد بأنك لم ترسل رسالة نصية. لن يعرف الشخص الذي تراسله ما هذه الرسالة، ما دام أنه لم ير النص عند إرسال رسالة "آي مسجز" الأصلية.

كيفية حذف الصور المكررة

تساعد ميزة جديدة تسمى "الكشف عن النسخ المكررة" في تجميع كل صورك المتكررة، وهي متاحة فقط على نظام التشغيل "آي أو إس 16″، وتساعدك هذه الميزة الجديدة في الحصول على مساحة تخزين إضافية.

لحذف الصور المكررة:

افتح تطبيق الصور على جهاز آيفون الخاص بك، ثم اضغط على قسم "الألبومات" في الجزء السفلي من شاشتك، ثم في قسم الألبومات، قم بالتمرير لأسفل إلى القسم الذي يحمل عنوان "الأدوات المساعدة".

ضمن قسم الأدوات المساعدة، اختر "التكرارات"، سترى مطابقات مكررة وخيار "دمج"، انقر فوق "دمج" لحذف الصور المكررة.

لتصفح التكرارات بشكل أسرع، اختر "تحديد" في الزاوية اليمنى العليا لاختيار صور متعددة في وقت واحد. يمكنك حتى اختيار "تحديد الكل" لدمج كل الصور المكررة التي يكتشفها النظام.

تشغيل مؤشر نسبة البطارية

يمكنك الآن رؤية النسبة المئوية للبطارية في رمز البطارية أعلى الشاشة. وهي ميزة مفيدة إذا كنت تريد مزيدا من التفاصيل عن مقدار عمر البطارية المتبقي. إن معرفة أن لديك نسبة 60% من الشحنة أسهل بكثير من محاولة قياسها من خلال أيقونة. لذلك، قم بتشغيل مؤشر النسبة المئوية للبطارية.

كيفية تشغيل مؤشر نسبة البطارية:

افتح "الإعدادات" ثم اضغط على "البطارية"، ومن ثم قم بسحب زر نسبة البطارية لتفعيل الميزة، سترى الآن هذا الرقم الصغير الذي يشير إلى عمر البطارية داخل رمز البطارية في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الآيفون.

مكالمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية

نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت "آبل" (Apple) خدمة "إس أو إس" (SOS) للطوارئ عبر الاتصال بالأقمار الصناعية لجميع مستخدمي "آيفون 14″، وتتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية لخدمات الطوارئ عندما يكونون خارج الشبكة، سواء كانوا يخيمون في الجبال أو يقودون سياراتهم في منطقة نائية ليلا. وهذه الخدمة مجانية لأول عامين.

كيفية استخدام مكالمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية:

في حالة الطوارئ، حاول الاتصال برقم 911. إذا لم تكن لديك خدمة خلوية، فسيحاول هاتفك الاتصال ببرج شركة اتصالات أخرى. إذا لم يفلح ذلك، فسيظهر خيار استخدام "رسائل الطوارئ عبر القمر الصناعي".

يمكنك أيضا الانتقال إلى خدمة "آي مسجز" لإرسال رسالة نصية إلى 911 أو "إس أو إس"، ثم النقر فوق "خدمات الطوارئ".

سيتم ملء أحد الخيارات، مما يتيح لك النقر للإبلاغ عن حالة طوارئ.

ستتم تعبئة أسئلة الطوارئ لمساعدتك على وصف حالتك بشكل أفضل، سيقول السؤال الأول "ما حالة الطوارئ؟" ستتمكن بعد ذلك من الاختيار من بين عدة خيارات، مثل "مشكلة في السيارة" أو "المرض أو الإصابة". بعد ذلك، سيتم إرشادك عبر سلسلة من الأسئلة أكثر تفصيلا.

سيُتاح لك خيار إبلاغ جهات اتصالك في حالات الطوارئ لإعلامهم بأنك تواصلت مع خدمات الطوارئ، بالإضافة إلى موقعك وطبيعة حالة الطوارئ. يمكنك أيضا استخدام تطبيق "فايند ماي" (Find My) لمشاركة موقعك مع الأصدقاء والعائلة عبر القمر الصناعي.

وللاتصال بالقمر الصناعي، سيُطلب منك توجيه هاتفك نحوه.