ميزة جديدة من واتساب تتيح معرفة المجموعات المشتركة بينك وبين شخص ما

سواء كان شريكا سابقا أو زميلا مزعجا، فغالبا ما ترغب في معرفة المجموعات التي تشترك فيها مع شخص ما على واتساب (Whatsapp)، الآن أصبح ذلك ممكنا مع الميزة الجديدة من التطبيق الشهير.

وأصبحت أيام المرور عبر الدردشات القديمة لمعرفة المجموعات المشتركة شيئا من الماضي، حيث سيتمكن المستخدمون من البحث عن اسم جهة الاتصال ومشاهدة المجموعات المشتركة معها، بفضل ميزة جديدة ذكية من واتساب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail)

وذكرت الصحيفة "سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تتشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التي تشتركان فيها معا، يمكنك الآن البحث بسهولة عن اسم جهة اتصال لمعرفة المجموعات المشتركة بينكما".

وللعثور على المجموعات المشتركة بينك وبين شخص آخر، ما عليك سوى أن تفتح تطبيق واتساب وتكتب اسم جهة الاتصال في شريط البحث.

وفي أسفل الدردشة المباشرة معه، ستشاهد قائمة بالمجموعات المشتركة بينكما.

ويشمل التحديث الجديد أيضا عنصر تحكم جديدا لمسؤولي المجموعة الذين يمكنهم الآن رؤية جميع الطلبات في مكان واحد. وأوضحت مدونة لواتساب "مع انضمام مزيد من الأشخاص إلى المجموعات، نريد أن نمنح مسؤولي المجموعة مزيدا من التحكم في خصوصية المجموعة، لذلك قمنا ببناء أداة بسيطة تمنح المسؤولين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى مجموعة".

عندما يختار أحد المسؤولين مشاركة رابط الدعوة الخاص بمجموعتهم، أو جعل مجموعتهم قابلة للانضمام إلى مجتمع أكبر، فإنهم يتمتعون الآن بمزيد من التحكم بمن يمكنه الانضمام.

وقالت واتساب "المجموعات هي المكان الذي يجري فيه الأشخاص بعضا من أكثر محادثاتهم حميمية، ومن المهم أن يتمكن المسؤولون من تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور ومن لا يمكنهم ذلك بسهولة".

وسيبدأ طرح الميزات الجديدة على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.