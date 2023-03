ما المميزات الجديدة في أندرويد 14؟

اعتادت شركة غوغل (Google) على إطلاق إصدار جديد من نظام التشغيل "أندرويد" (Android) بشكل سنوي، ويجري في الوقت الحالي تطوير الإصدار 14 من النظام ومن المفترض إطلاقه في مايو/أيار المقبل.

وبالرغم من عدم الكشف الكامل عن الإصدار الجديد، فإن نسخ معاينة المطور الصادرة حديثا -يمكن لمالكي أجهزة "بيكسل" (Pixel) من غوغل تثبيتها- تعطينا لمحة أولى عما يمكن توقعه من التحديث الجديد لهذا العام.

إليك كل ما يجب معرفته عن "أندرويد 14" الآن قبل الإعلان الرسمي عنه:

يدعم النظام التشغيلي إمكانية تكبير الخطوط منذ سنوات، وفي حال لم يكن الحجم الحالي للخط كبيرا بما يكفي بالنسبة لك، فإن إحدى ميزات أندرويد 14 هي توفير أحجام خطوط كبرى.

وتشير غوغل إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن تغيير أحجام الخطوط بنسبة تصل إلى 200% في "أندرويد 14" بالمقارنة مع نسبة 130% ضمن "أندرويد 13".

وتقول الشركة إنها تستخدم أيضا تحجيم النص بحيث لا يشهد النص الكبير زيادة في الحجم، فمثلا لن ترى زيادة في حجم العنوان عند زيادة حجم النص الأصغر الموجود أسفل العنوان.

من السهل تفويت الإشعارات، خاصة إذا كان مستوى صوت هاتفك منخفضا أو مضبوطا على وضع الاهتزاز فقط. كما يمكنك تفويت الإشعارات إذا كنت تعاني من صعوبة في السمع، وهذا هو السبب في أن الإشارة المرئية قد تكون الطريقة الأكثر فائدة لتكون قادرا على معرفة ما إذا كان هاتفك يتلقى إشعارات أم لا.

ويسمح "أندرويد 14" للمستخدم بمزامنة الإشعارات مع الفلاش من الكاميرا أو الشاشة، بحيث يمكنك اختيار تشغيل فلاش الكاميرا أو فلاش الشاشة أو كليهما في نفس الوقت، إلى جانب إمكانية اختيار لون الفلاش بالنسبة للشاشة.

يعد أندرويد نظاما تشغيليا عالميا، ونتيجة لذلك، فإنه مطالب بتوفير دعم للطرق المختلفة لعرض التواريخ والأوقات والقياسات الإقليمية الأخرى، مثل فهرنهايت مقابل درجة مئوية والكيلومترات مقابل الأميال.

وأضافت غوغل -عبر أندرويد 13- إعدادات اللغة لكل تطبيق، ويبدو أنها توسع هذه الفكرة لتشمل حالات استخدام أخرى، حيث تطور ميزة التفضيلات الإقليمية الجديدة التي تتيح للمستخدمين ضبط وحدات درجة الحرارة المفضلة والتقويم واليوم الأول من الأسبوع ونظام الأرقام لكل لغة.

تحاول غوغل جعل أندرويد يعمل بشكل أفضل عبر الأجهزة ذات الشاشات الكبرى، مما سمح بوجود أشياء مثل شريط المهام، والمزيد من التطبيقات المحسنة، ودعم أفضل لتقسيم الشاشة.

ويتمتع أندرويد 14 الآن بدعم أفضل للوحة المفاتيح، كما يضيف النظام دعما لتغيير سلوك مفاتيح التعديل، حيث يمكنك تعديل سلوك مفاتيح "كابس لوك" (Caps lock) و"كنترول" (Ctrl) و"ألت" (Alt) وغيرها، ومن شأن هذا أن يجعل لوحات المفاتيح أكثر فائدة مع أجهزة أندرويد.

وحدّثت غوغل ملف تخطيط المفتاح العام في "أندرويد 14" لتوفير المزيد من رموز مفاتيح لينكس في رموز مفاتيح أندرويد. بالإضافة إلى ذلك، يعرض أندرويد 14 خيار "لوحة اللمس" (Touchpad) الجديد ضمن الإعدادات.

ويمكنك أيضا ضبط سرعة المؤشر، وتوجد أيضًا إيماءات عبر لوحة اللمس، ويمكنك تخصيص إيماءات التنقل عبر لوحة اللمس.

يجلب أندرويد 14 مجموعة متنوعة من التغييرات لتحسين عمر البطارية، بما في ذلك تعديل أجزاء من واجهات برمجة تطبيقات أندرويد (الخدمات الأمامية وجدولة الوظائف) بهدف تحسين الكفاءة لمهام مثل أنشطة الخلفية وتنزيل الملفات الكبيرة.

وأعادت الشركة ميزة "وقت الشاشة منذ آخر شحن كامل" إلى قائمة إعدادات البطارية بعد أن أخفته في أندرويد 12 لصالح استخدام البطارية على مدار الـ24 ساعة الماضية، ويتيح لك هذا الخيار الحصولَ على فكرة أكثر دقة عن المدة التي يستمر فيها هاتفك بالعمل.

وتقول غوغل عن تعديلاتها المتعلقة بتنزيل الملفات وتحميلها: أصبحت إدارة التنزيلات والتحميلات التي يبدؤها المستخدم أسهل من خلال وظيفة نقل البيانات التي بدأها المستخدم، لا سيما عندما تتطلب قيودا مثل التنزيل عبر الشبكة اللاسلكية فقط.

هناك تحسينات لنظام إدارة الذاكرة، حيث يجبر "أندرويد 14" التطبيقات المخزنة مؤقتا على التوقف عن العمل بشكل أسرع بكثير من "أندرويد 13″، مما يوفر عمرا أفضل للبطارية وتحسينا لإدارة الموارد أثناء تشغيل التطبيقات في الخلفية.

ويقدم نظام التشغيل الجديد عددا أقل من الإشعارات غير القابلة للرفض، مما يقلل من حدوث مضايقات وتصبح تلك الإشعارات قابلة للتجاهل، مع بقاء الإشعارات المهمة لوظائف الجهاز، مثل إشعارات سياسة النظام والجهاز، غير قابلة للرفض.

تمنحك غوغل قدرا أكبر من التحكم بشأن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، حيث يمكنك الآن السماح للتطبيقات بالوصول إلى بعض الصور ومقاطع الفيديو من خلال إذن وصول جديد.

ويقيد "أندرويد 14" الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها، بحيث لا تصل إلا إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تحددها فقط حتى في حال لم يستخدموا واجهة برمجة تطبيقات "منتقي الصور" (Photo Picker).

ولا تسمح واجهة برمجة تطبيقات "منتقي الصور" للتطبيقات بالتمتع بإمكانية الوصول الكاملة إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو.

ويمكن للتطبيق بعد ذلك الوصول إلى العناصر المحددة بواسطة المستخدم فقط، ما لم يختر المستخدم توسيع الوصول إلى عناصر إضافية أو منح التطبيق حق الوصول إلى مجموعات الوسائط بالكامل.

وتشبه هذه الإعدادات كيفية عمل نظام "آي أو إس" (iOS) حاليًا، مما يجبر جميع التطبيقات على عدم استخدام واجهة برمجة تطبيقات غوغل دون إذن لطلب مستوى خيارات التحكم في الوسائط.

تحارب غوغل البرامج الضارة عن طريق إجراء تعديلات على نظام القصد والتحميل الديناميكي للتعليمات البرمجية، مما يوفر دفاعًا معمقًا ضد البرامج الضارة ونقاط الضعف.

وتريد غوغل تعطيل عمل تطبيقات إدارة المهام المخادعة والتطبيقات التي تدعي تسريعها لهواتف أندرويد، حيث يقتصر عمل هذه التطبيقات على إنهاء العمليات الخلفية بشكل جماعي، مما يضر أكثر مما ينفع، إذ إن تأثيرها ينتهي بشكل فوري، ولكن تسبب ضغطا إضافيا على النظام بسبب الحاجة إلى إعادة تشغيل تلك العمليات الخلفية من جديد.

وبدلا من السماح لهذه التطبيقات بإنهاء المهام الخلفية للتطبيقات الأخرى، فإن التغيير في الإذن المحدد الذي تستخدمه هذه التطبيقات يسمح لها بإنهاء عملياتها الخلفية فقط، بحيث لن تتمكن من إيقاف تشغيل المهام الأخرى.

يدعم أندرويد 14 مفاتيح المرور، وهو معيار الصناعة الجديد للمصادقة دون كلمة مرور، وهو أكثر أمانا من استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى التطبيقات.

ويسمح للمستخدمين بإنشاء مفاتيح مرور للتطبيقات وتخزينها في أداة "مدير كلمة المرور" (Google Password Manager). وتتم مزامنة مفاتيح المرور المخزنة عبر الأجهزة التي تم تسجيل دخولها إلى حساب غوغل نفسه.

كما يضيف أندرويد 14 "مدير البيانات" (Credential Manager) كواجهة برمجة تطبيقات للمنصة، ويجعل تسجيل الدخول أسهل من خلال دعم واجهات برمجة التطبيقات لاسترداد وتخزين موفري البيانات الذين تم إعدادهم بواسطة المستخدم، مثل مديري كلمات المرور.

يفرض نظام أندرويد قيودا على وقت بدء التطبيقات للأنشطة عندما يكون التطبيق قيد التشغيل في الخلفية، حيث تساعد هذه القيود في تقليل الانقطاعات التي يتعرض لها المستخدم وتجعله أكثر تحكمًا فيما يتم عرضه عبر الشاشة.

ومن أجل تقليل حالات الانقطاعات غير المتوقعة بشكل أكبر، فإن أندرويد 14 يمنح التطبيقات المشغلة مزيدًا من التحكم في قدرة التطبيقات التي يتفاعلون معها لبدء الأنشطة.

يقدم أندرويد 14 العديد من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة التي تسمح لمتاجر التطبيقات بتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك طريقة تسمح بتأجيل تنزيل ملفات تطبيقات أندرويد (APK) إلى ما بعد الموافقة على التثبيت.

وهنا أيضا طريقة يمكن من خلالها تثبيت الميزات الاختيارية للتطبيق بسلاسة من خلال تقسيم ملفات تطبيقات أندرويد (APK) أثناء استخدام التطبيق، إلى جانب تقديمه لطريقة تضمن إجراء تحديثات التطبيق عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

كما يعمل أندرويد 14 على زيادة تكيف التطبيقات مع أحجام الشاشات المختلفة، حيث حدّثت غوغل قائمة التحقق من جودة التطبيقات ذات الشاشة الكبيرة، مما يسهّل على المطورين معرفة كيفية توسيع نطاق التطبيقات.

تواصل غوغل العمل على جعل أندرويد قادرا على العمل بسلاسة عبر أحجام الشاشات المختلفة، حيث أصبح هذا الأمر مهما في عصر الأجهزة القابلة للطي مع تغيير أحجام الشاشة.

وتبعا ذلك، حدّثت غوغل قائمة التحقق من جودة التطبيقات ذات الشاشة الكبيرة، مما يسهّل على المطورين معرفة كيفية توسيع نطاق التطبيقات، إلى جانب تقديمها لتخطيطات جديدة.

تطور غوغل خيار إدخال أسرع لرقم التعريف الشخصي (PIN)، بحيث قد لا يضطر المستخدم إلى الضغط على مفتاح الإدخال لتأكيد هويته بعد الآن عند اختيار رقم التعريف الشخصي الذي يتكون من 6 أرقام أو أكثر، وبدلاً من ذلك، يتعرف الهاتف تلقائيًا على أنك كتبت الأرقام الصحيحة ويفتح قفل هاتفك بعد الضغط على الرقم الأخير.

يدعم أندرويد 14 الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ولذلك وفقًا لتصريحات هيروشي لوكهايمر، النائب الأول لرئيس شركة غوغل لشؤون أندرويد.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022