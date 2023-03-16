مايكروسوفت وغوغل في مؤتمر معهد الجزيرة.. هل تكشفت اتجاهات الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي؟

انتهت أعمال المؤتمر الأول لمعهد الجزيرة للإعلام حول الذكاء الاصطناعي، الذي عقد تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" وشارك فيه عديد من المتخصصين والخبراء والمهتمين بمجالي الذكاء الاصطناعي والإعلام.

وطُرحت عديد من القضايا خلال المؤتمر، وتحدث خبراء من مختلف المجالات حول الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو أنه لن يتوقف عن إبهارنا قريبا.

ولكن ماذا تخبئ لنا هذه التقنية بوصفنا مستخدمين؟ توجهت الجزيرة نت بهذا السؤال للمتحدثين في المؤتمر.

رؤية معهد الجزيرة للإعلام واضحة

قالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري إن المعهد يؤمن بأهمية الابتكار والتطور التكنولوجي في مجال الإعلام والصحافة، وأشارت إلى أن فكرة المؤتمر جاءت لمحاولة إماطة اللثام عن المفاهيم الملتبسة وتعزيز الفهم الصحيح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.

وأضافت العامري -في حديث للجزيرة نت- أن المؤتمر كان فرصة لاستضافة خبراء وباحثين متميزين من مختلف أنحاء العالم ليشاركوا برؤاهم وتجاربهم في هذا المجال، كما شكل منصة مثلى لتبادل الأفكار والنقاشات البناءة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال في صالح الإعلام والمجتمع.

وعند سؤالها عن التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، مثل تأثيرها على الأخلاقيات المهنية والتحيز والخصوصية، أكدت العامري أن هذه التحديات كانت عاملا مهما لاختيار موضوع المؤتمر الذي يهدف إلى وضع إطار عمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام في المجال الإعلامي.

وبخصوص المشاريع المقررة بعد المؤتمر، أجابت العامري "سنبحث التوصيات التي خرجت من المؤتمر وندرس الخطط لتنفيذ عديد من المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام والتدريب".

وأشارت إلى التخطيط للنسخة المقبلة من المؤتمر الذي سيشهد عرض تجارب عملية في مجال إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب الإعلامي.

مايكروسوفت والمجازفة المحسوبة

سألنا شادي حداد من "مايكروسوفت" (Microsoft) حول توجهات مايكروسوفت لإدخال الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستخدمين، خصوصا الخطوات الأخيرة في دعم "شات جي بي تي" (ChatGPT) وإدخال الذكاء الاصطناعي في حزمة الأعمال المكتبية لمايكروسوفت "أوفيس" (MS Office) ودعم متصفح "بنغ" (Bing) بقوة الذكاء الاصطناعي.

وقال حداد إنه من المفهوم أن يثير مجال الذكاء الاصطناعي قلقا بشأن المخاطر المحتملة، وأضاف أن "دائما ما توجد مخاطر من عدم اليقين عندما يكون الأمر متعلقا بتقنيات جديدة مطروحة للمستخدمين للمرة الأولى، مثل منتجات الذكاء الاصطناعي، ولكن يتعين على الشركات الكبرى -مثل مايكروسوفت- أن تتوخى الحذر وتعالج هذه المخاطر بجدية لا أن ترفض التحدي وتبتعد".

وتابع أن "عدم المشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر خطورة بالنسبة للشركات مثل مايكروسوفت، حيث يمكن أن يؤدي إلى تراجع موقعها التنافسي وتأثيرها في سوق التكنولوجيا. لهذا السبب، نعتقد أن المشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي خطوة ضرورية ومهمة لمواصلة النمو والابتكار".

وأشار إلى أن مايكروسوفت تتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل مناسب، وتعمل على تبني ممارسات آمنة ومبادئ أخلاقية توجه تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح عملية إدارة المخاطر الناتجة من هذه التقنية أكثر سهولة وتوقعا وأقل تأثيرا.

غوغل والذكاء الاصطناعي المسؤول

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي توبة من "غوغل" (Google) عندما سألته الجزيرة نت عن مستقبل محرك البحث غوغل، وإذا كان سيتأثر بوجود الذكاء الاصطناعي، إن خطط غوغل لتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدة منتجات سيتم الكشف عنها خلال المؤتمرات والإعلانات المخصصة للشركة، ولكن الأكيد أن غوغل لديها كثير من الأدوات التي في جعبتها والتي يمكن دعمها بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أن اتخاذ قرار مثل هذا يخضع لأمور أخرى فالمسؤولية على غوغل مضاعفة، حسب ما يقول توبة، فالأخطاء التي يمكن أن تتحمل تكلفتها الشركات الناشئة في هذا المجال لا تستطيع شركة بسمعة غوغل أن تخاطر بها.

لذلك، يرى توبة أن الأهم من التوسع في تقديم المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هو تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول في هذه المرحلة، حتى ولو تطلب ذلك التمهل في إطلاق بعض المنتجات.

وأشار إلى أن غوغل لديها من الخبرة في هذا المجال ما يجعلها مطمئنة إلى النهج الذي تتبعه.