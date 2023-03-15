معرض "دابليو إم سي" للتقنيات النقالة 2023.. هواتف جديدة وكبسولة نقل صديقة للبيئة

واصل برنامج "حياة ذكية" -ضمن حلقة (2023/3/15)- تغطية فعاليات معرض "دابليو إم سي" (MWC) للتقنيات النقالة 2023 من مدينة برشلونة الإسبانية، إذ عرض أبرز الاكتشافات التي توصلت إليها الشركات الكبرى في مجال الهواتف الذكية وأحدث تقنياتها في مجال شبكات الاتصال.

وعرضت شركة "هونر" (Honor) أحدث ابتكاراتها المتمثلة في أول بطارية مصنوعة من السيليكون والكربون، التي توفر طاقة بنسبة أعلى مقارنة بالبطاريات المستخدمة حاليا في الهواتف الذكية.

وتقول الشركة إن البطارية تم اعتمادها حاليا في الصين، في انتظار أن يتم اعتمادها في الأسواق العالمية العام المقبل.

كما كشفت هونر في معرض "دابليو إم سي" للتقنيات النقالة 2023 عن سلسلة هواتف "ماجيك" (magic) الجديدة، وأعلنت إطلاق هاتفها القابل للطي "ماجيك في إس" (Magic vs) عالميا.

وحسب الشركة، سيحصل "ماجيك 5 برو" (Magic 5 Pro) الرائد و"ماجيك في إس" القابل للطي على 3 سنوات من تحديث نظام "أندرويد" (Android) و5 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويعد "ماجيك في إس" من أخف الهواتف القابلة للطي مع مفصل رأسي، لينافس هواتف "غلاكسي" (Galaxy) من "سامسونغ" (Samsung).

وتعمل شركات الهواتف الذكية بشكل متزايد على جعل الهواتف تدوم لفترة أطول، وهذا ما ظهر في جناح عملاق الهواتف الذكية سابقا "نوكيا" (Nokia) في معرض برشلونة، حيث قدم هاتفا ذكيا يمكن للمستخدمين إصلاحه بأنفسهم. وما يميز هاتف "نوكيا جي 22" (Nokia G22) هو هيكله الخارجي ومكوناته الداخلية، فغطاؤه الخلفي مثلا من البلاستيك القابل للتدوير، وهو قابل للتبديل وإزالته في حال تلفه.

ويشار إل أن النواب في البرلمان الأوروبي يدعون إلى تشريع يجبر المصنعين على منح المستخدمين حق إصلاح أجهزتهم.

أما في جناح شركة "هايبرلوب تي تي" (Hyperloop tt)، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال النقل فائق السرعة، فعرضت الشركة الجيل الثاني من كبسولة تنقل "هايبرلوب" بطول 32 مترا وبقطر 2.7 متر، وصممت لتسير في أنبوب معدني شبه مفرغ بقطر 4 أمتار، وهي صديقة للبيئة. وحسب الشركة، فإنه سيتم تطوير كبسولتين: واحدة لنقل الأشخاص، وأخرى لنقل البضائع والحاويات البحرية.

وفي مجال أجهزة الحواسيب المحمولة (لابتوب)، عرضت شركة "لينوفو" (Lenovo) الصينية نموذجا أوليا لحاسوب محمول قابل للتمدد.