إطلاق "شات جي بي تي-4".. أهم الميزات في تجربة عملية للجزيرة نت

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الناشئة، الثلاثاء، نموذج الذكاء الاصطناعي القوي الذي يعرف باسم "شات جي بي تي-4" (ChatGPT-4).

وقالت شركة "أوبن إيه آي"، في حدث الإطلاق الذي كان مخصصا للمبرمجين ومستخدمي واجهة التطبيقات (API) الخاصة بها، إنه أحدث تقنياتها "متعددة الوسائط"، مما يعني أن الصور بالإضافة إلى الرسائل النصية يمكن أن تحفز خوارزمياتها على إنشاء محتوى جديد.

وبينما ستكون ميزة إدخال النص متاحة لمشتركي "شات جي بي تي بلس" (ChatGPT Plus) ومطوري التطبيقات، فإن ميزة إدخال الصور ستظل مقتصرة على الأبحاث وفرق التدريب في الوقت الحالي.

وقالت "أوبن إيه آي" إن "جي بي تي-4" يمثل تحسنا كبيرا عن الإصدار السابق المعروف باسم "جي بي تي-3.5" وأعطت مثالا لامتحان المحاماة المطلوب من خريجي كليات الحقوق في الولايات المتحدة قبل الممارسة المهنية، فقد سجل النموذج الجديد درجة أعلى بـ10% مقابل تصنيف النموذج الأقدم.

وبينما يمكن أن تظهر النسختان متشابهتين في المحادثات غير الرسمية، فإن الاختلافات تظهر عندما يصل الأمر للمحادثات المعقدة حيث تقول الشركة إن "جي بي تي-4" أكثر موثوقية وإبداعا، وقادر على التعامل مع تعليمات أكثر دقة.

أمثلة عملية لجي بي تي-4 من عرض أوبن إيه آي

وأظهر العرض التوضيحي عبر قناة اليوتيوب الذي قام به جريج بروكمان، رئيس أوبن إيه آي، أنه يمكن التقاط صورة لتصميم مرسوم باليد لموقع ويب بسيط وإنشاء موقع ويب حقيقي بناءً عليه. كما أظهر العرض أن "شات جي بي تي-4" يمكن أن يساعد الأفراد أيضًا في حساب ضرائبهم.

وقالت الشركة إن "جي بي تي-4" أقل احتمالًا بنسبة 82% لإظهار محتوى غير مسموح به مقارنة بسابقتها حيث شكلت الاستجابات غير الدقيقة والمعروفة باسم "الهلوسة" في النسخ السابقة تحديًا للعديد من برامج الذكاء الاصطناعي.

تجربة الجزيرة مع جي بي تي-4

قمنا في الجزيرة بالمقارنة بين "شات جي بي تي-4″ و"شات جي بي تي-3.5" المعدل في 3 تجارب عملية باستخدام اللغة العربية وشملت "البحث" و"التفسير" و"البرمجة" وقد كانت النتائج على النحو التالي.

البحث عن تشيخوف

في تجاربنا السابقة مع "شات جي بي تي-3.5" خيب أملنا في مجال البحث وإعطاء المعلومات الصحيحة باللغة العربية، ولهذا سألنا النسختين عن الكاتب الروسي أنطون تشيخوف وهذا كان رد النسختين.

رد "جي بي تي-4"

رد "جي بي تي-3.5"



تفسير "خفي حنين"

تقول "أوبن إيه آي" إن النسخة الرابعة المطورة من "جي بي تي" قادرة على التعامل مع التفسيرات المعقدة بصورة أفضل من النسخة الثالثة لهذا سألناها عن المثل القائل "رجع بخفي حنين". وهذه كانت الإجابات.

رد "جي بي تي-4"

رد "جي بي تي- 3.5"

برنامج حساب بلغة البايثون

في الاختبار الأخير قمنا بالطلب من النسختين كتابة جملة برمجية لإظهار نتيجة حسابية لحاصل جمع 10 أرقام زوجية وقسمتها على اثنين.

المفاجأة كانت أن النسختين قامتا بتفسير السؤال بشكل مختلف ولكنهما قامتا بكتابة الجملة البرمجية بشكل صحيح وإظهار نتيجة صحيحة بحسب فهم كل نسخة، لكن نسخة "جي بي تي-4" كانت أفضل في فهم السؤال بالشكل الصحيح باللغة العربية.

رد "جي بي تي-4"

وهذه نتيجة تنفيذ البرنامج باللون الأحمر وهو صحيح فحاصل جمع (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20) هو 110 وناتج قسمته على 2 هو 55.



رد "جي بي تي-3.5"

لم تستطع هذه النسخة التفريق بين المطلوب وهو "جمع 10 أرقام زوجية"، وبين جمع الأرقام الزوجية من 0 -10 وهو ما قامت ببناء البرنامج عليه.



وهذه نتيجة تنفيذ الجملة البرمجية التي كتبتها هذه النسخة وهي صحيحة برمجيا ونتيجة ولكنها ليست المطلوب في السؤال، فنتيجة جمع الأرقام الزوجية في أول 10 أرقام وهي (2,4,6,8,10) هي 30 وعند قسمتها على 2 فسيكون الناتج 15 وهو الرقم الذي يظهر في النتيجة المعلمة باللون الأحمر ولكنه ليس المطلوب.



"جي بي تي" يدخل المرحلة المتوسطة

نستطيع أن نقول إن النسخة الرابعة من "شات جي بي تي" هي بالتأكيد أفضل من النسخة السابقة، والمدهش والمخيف في نفس الوقت أن هذا التطور حصل خلال أقل من 4 أشهر فقط على إطلاق النسخة السابقة.

إن الأمر يبدو كتلميذ في المرحلة الابتدائية استطاع الصعود إلى المرحلة المتوسطة خلال 4 أشهر فقط، فأين سيكون هذا التلميذ في نهاية السنة لو استمر بهذه الوتيرة المتسارعة في التطور المعرفي؟!