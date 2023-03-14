وقف المكالمات المزعجة.. ميزة جديدة من واتساب انتظرها المستخدمون كثيرا

كشفت لقطات مسربة أن تطبيق الدردشة الشهير واتساب (WhatsApp) المملوك لشركة ميتا (Meta) يريد إضافة أداة جديدة لإسكات مكالمات البريد العشوائي.

وبينما ستظل المكالمات تظهر في قائمة الإشعارات والمكالمات الخاصة بك، إلا أن جهات الاتصال المجهولة لن تتمكن من إزعاجك، حيث يمكن للأشخاص قريبا تشغيل كتم صوت المتصلين غير المعروفين من الإعدادات.

وقال موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) إن إحدى المشكلات التي تؤثر على مجموعات واتساب هي إمكانية الوصول من قبل أي شخص لأرقام هواتف الآخرين في المجموعة، ويؤدي هذا إلى مشكلة خطيرة لأنه يمكن لأي شخص الاتصال بالأعضاء الآخرين، حتى بدون سبب وجيه، بغض النظر عما إذا كان لديه الإذن للقيام بذلك.

وأظهرت لقطة شاشة عرضها الموقع كيف يعمل واتساب على الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدمين إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، وسيكون زر الإبطال موجودا في إعدادات التطبيق. وبمجرد الضغط عليه، يتم إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، ولكن سيتم عرضها في قائمة المكالمات ومركز الإشعارات.

وليس من الواضح متى ستصل الميزة الجديدة إلى التطبيق، حيث يعمل "واتساب" باستمرار على الميزات والأدوات الجديدة، ولكن بعض الميزات لا يتم إطلاقها.