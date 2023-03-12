شاهد- حذاء يوظف الذكاء الاصطناعي يتيح لك المشي بشكل أسرع دون جهد إضافي

كشفت شركة "شفت روبوتكس" (Shift Robotics) قبل عام عما تدعي أنه "أسرع حذاء في العالم"، والذي يتيح لك "المشي بسرعة الجري".

وأطلقت الشركة الهندسية، ومقرها بيتسبرغ الأميركية، حملة لجمع تمويل لصنع الأحذية الثورية، التي أطلق عليها اسم "مون والكرز" (Moonwalkers).

وموخرا نشر كايسي نايستات، وهو صانع محتوى ومؤسس مشارك لشركة التواصل الاجتماعي "بيمي"، على حسابه في "يوتيوب" تجربته حذاء "مون والكرز" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي.

ويذكرنا تصميم الحذاء بالزلاجات ذات العجلات التي يستخدمها الأطفال، ويستخدم حذاء "مون والكرز" مزيجا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة مرتديها على التحرك بسرعة أكبر بكثير مما يمكنهم فعله بزوج من الأحذية العادية.

ويوزع محرك الطاقة عبر 8 عجلات بلاستيكية تتفاعل مع الحركة الطبيعية لكل كاحل للانتقال بين وضعي المشي والتوقف.

ويسمح تصميم الجهة الأمامية للقدم بالانحناء بشكل طبيعي عند أصابع القدم، مما يحافظ على الحركة والتوازن، في حين يسمح لك نظام حماية الفرامل الإلكتروني المتعدد الطبقات باستخدام السلالم والمصاعد والنقل الجماعي دون خوف من السقوط.

يوضح موقع "شيفت روبوتكس" كيفية استخدام الأحذية، ويقول "امش كما تفعل عادة، وسوف يتكيف الذكاء الاصطناعي الخاص بالأحذية معك، إنه ليس تزلجا، لذلك لا توجد مهارات جديدة ضرورية للتعلم. منحنى التعلم عادة ما يكون أقل من 10 خطوات. للمشي بشكل أسرع، فقط تمشى بشكل أسرع. للإبطاء، امش بشكل أبطأ. للتوقف، حسنًا، توقف عن المشي".

يتميز "مون والكرز" بسرعة قصوى تبلغ 11 كيلومترا في الساعة، ومدى متوسط يبلغ 10 كيلومترات بشحنة واحدة، ويزن حوالي كيلوغرامين، ويمكن إعادة شحنه باستخدام كابل وشاحن "يو إس بي-سي" (USB-C).

ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على زوج من أحذية "مون والكرز" فهما بالتأكيد ليسا رخيصين، وعليك دفع 1400 دولار.