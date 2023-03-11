مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي والإعلام ينطلق الاثنين

تنطلق بعد غد الاثنين 13 مارس/آذار في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر الجزيرة الخاص بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، الذي ينظمه معهد الجزيرة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام".

ويتضمن برنامج المؤتمر 3 جلسات عمل وورشة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"، بالإضافة إلى معرض تقني.

الجلسات والمتحدثون

تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام: الفرص والتحديات"، ويشارك فيها كل من لووه يان غن من وكالة الأنباء الصينية، الذي سيتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار.

وسيلقي الدكتور أحمد المقرمد من معهد قطر لبحوث الحوسبة الضوء على نماذج معالجة اللغة الطبيعية على برنامج "شات جي بي تي"، كما سيتكلم شادي حداد من شركة "مايكروسوفت" عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، أما الدكتور محمد نصار من جامعة "نيو هافن" الأميركية فسيتحدث عن موضوع "الأخبار الكاذبة والأمن المعرفي"، وتدير الجلسة الإعلامية روعة أوجيه.

أما الجلسة الثانية التي سيديرها جمال الشيال فستكون تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي: اقتصاد المعرفة وأخلاقيات العمل الإعلامي".

ويشارك فيها من شركة "غوغل" الدكتور شوقي توبة بورقة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، أما الدكتور جورج ميكروس من جامعة حمد بن خليفة فسيتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في محاربة الذكاء الاصطناعي.

وسيتحدث الدكتور ميلان ماريك من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام، إضافة إلى جيسي شاهين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سيتناول موضوع تقاطع الذكاء الاصطناعي وقانون حقوق الإنسان.

وتأتي الجلسة الثالثة تحت عنوان "الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي"، ويتحدث فيها عاصف حميدي من قناة الجزيرة الإخبارية عن الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، أما زهراء رسول من شبكة الجزيرة الإعلامية فستتحدث عن تطبيق الواقع الافتراضي في محتوى الإعلام الرقمي.

كما سيشارك حسن علي العجمي من الشركة الدولية للحلول السيبرانية بمداخلة عن الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن الشركات الإعلامية، أما غرانت فرانكلين توتن من منصة "تسمو" فسيعرض لحالات استخدام الوسائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأخيرا يتناول الدكتور جيم جانسن من معهد قطر لبحوث الحوسبة موضوع الشخصية الإعلامية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

ورشة عمل وفيلم وثائقي

وستقام ضمن فعاليات المؤتمر ورشة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي التي يديرها الدكتور بكير سايت سيفتلر والدكتور أحمد الويشي وهما أستاذان بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

وستتناول الجلسة الأولى الذكاء الاصطناعي وتأثيره في وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان فهم التهديدات الأمنية للذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام ومخاطر الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام.

وسيكون على هامش المؤتمر عرض لفيلم وثائقي لجنى المسلماني بعنوان "إعادة التفكير في الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي".

المعرض التقني والشراكات

وبالتوازي مع الجلسات سيكون هناك معرض تقني يعرض فيه معهد الجزيرة الأستوديو الافتراضي "الأوتوكيو" وأستوديو المقابلات التلفزيونية عن طريق تقنية "في آر3" (VR3) الفريدة من نوعها في هذا المجال، كما سيعرض المعهد خدماته المنوعة باستخدام تقنيات مبتكرة.

وتشارك جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في المعرض من خلال عرض تقديمي لـ3 روبوتات هي: روبوت للترحيب، وروبوت سيشارك في تقديم الافتتاحية، وروبوت يقدم الأسئلة والأجوبة في جناح الجامعة ضمن المعرض.

كما تشارك واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي والإعلام بـ3 تطبيقات: "تطبيق ‏آفي" (Avey) وهو تطبيق يمكّن المستخدم من متابعة حالته الصحية من خلال نظام تشخيص ذاتي ذكي.

وتطبيق "‏كيو إم آي سي" (QMIC) وهو تطبيق يركز على الاستشعار الموزع، وجمع البيانات وإدارتها، وإنشاء الخدمات وتقديمها، أما تطبيق "إس كورا" (‏sKora) فهو تقنية رياضية أنشئت لرقمنة عمل الوكالة الرياضية.

وتشارك كل من شركتي "غوغل" و"مايكروسوفت" بتطبيقات تقنية تعنى بالذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، في حين تشارك جامعة حمد بن خليفة في المؤتمر بعرض جهاز يرصد الفيضانات وينقل أخبارها ومدى تأثيرها على السكان، ويعرض الصور والفيديوهات التي تُنشر عنها في شبكة الإنترنت.

وستعرض الجامعة جهازا لقياس ومتابعة تأثير المنتج على العميل من خلال تتبع حركة العين، وعرض مسح دماغي لمعرفة إذا تفاعل أي جزء من الدماغ تفاعلا أكبر مع المنتج، بالإضافة إلى تطبيق يجمع الأخبار من 2500 مصدر عربي وإنجليزي ويسمح بالمقارنة بينها.

وفي إطار محاربة الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تشارك جامعة قطر من خلال عرض تطبيق "تحقق" الذي يساعد على التحقق من مدى مصداقية التغريدات عبر تطبيق تويتر.

وتُقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نبذة عن إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بدخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الصورة والفيديو، يشارك موقع "موفيو" (Movio) في المؤتمر من خلال عرض مميزات الموقع التي تتنوع بين إنتاج الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمساعدة في أخذ النص وتحويله إلى فيديو في دقائق.