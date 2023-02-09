توقف في تويتر وماسك يؤكد أن المنصة ستعود اليوم للعمل بشكل طبيعي

لم يستطع عدد من مستخدمي موقع "تويتر" (Twitter) اليوم الخميس التغريد كالعادة، وواجهتهم رسالة مفادها "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

وغرّد حساب الدعم على تويتر أمس الأربعاء "ربما لا يعمل تويتر كما هو متوقع بالنسبة لبعضكم. نأسف على المشكلة. نحن على علم ونعمل على إصلاح هذا".

ولم يستطع نحو 9 آلاف مستخدم في الولايات المتحدة التغريد عند الساعة 5 مساء أمس الأربعاء بالتوقيت الشرقي لأميركا (الوحدة فجرا بتوقيت مكة المكرمة)، وفقا لموقع "داون ديتكتور" (Downdetector) المختص بتتبع حالات انقطاع التطبيقات حول العالم.

وانخفض عدد حالات الانقطاع إلى 2500 بحلول الساعة 6 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (2 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة).

ووعد مالك تويتر إيلون ماسك بإعادة التطبيق للخدمة في وقت لاحق من اليوم الخميس. وغرّد في وقت مبكر من اليوم بأن هناك العديد من "المشكلات الداخلية والخارجية تواجه التطبيق في وقت واحد"، مضيفا أن الخدمة يفترض أن تعود إلى المسار الصحيح في وقت لاحق الليلة.

ويأتي انقطاع الخدمة في الوقت الذي قلص فيه ماسك موظفي تويتر منذ توليه رئاسة الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أثار حينها مخاوف بشأن قدرة المنصة على تحديث وإصلاح الأعطال مع عدد أقل من المهندسين.

وأفادت المعلومات بأن ماسك أخبر موظفي تويتر أمس الأربعاء بالتوقف مؤقتا عن تطوير الميزات الجديدة "من أجل تعظيم استقرار النظام وقوته".