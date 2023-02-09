الرياض- شهد مؤتمر "ليب" (LEAP) -الذي اختتمت فعالياته اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية تحت شعار "نحو آفاق جديدة"- عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالي الذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوتات، إلى جانب مناقشة قضايا الاقتصاد الابتكاري والمدن الذكية والتقنية النظيفة والتقنيات التعليمية.

واستقطب المؤتمر -الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية- 100 ألف مبتكر تقني وخبير من جميع أنحاء العالم، لاكتشاف الأفكار الخلاقة والرائدة وبناء مستقبل أكثر ابتكارا.

كما شهد مؤتمر "ليب" مشاركة عمالقة قطاع التقنية في العالم، ومنهم شركة "مايكرو فوكس" (Micro Focus) المتخصصة في تقديم الحلول البرمجية، والتي تعد أحد أكبر مزودي برامج المؤسسات في العالم، حيث استعرضت في المؤتمر أحدث تقنياتها الرقمية وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، مؤكدة التزامها بتحفيز الابتكار وتنمية المنظومة التقنية الشاملة في المملكة.

وأكد المدير العام لشركة "مايكرو فوكس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توفيق درباس أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولات تقنية ضخمة، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030، ويعزز مؤتمر "ليب" مكانة المملكة بوصفها مركزا رئيسيا للتقنية والابتكار.

واعتبر درباس أن المؤتمر مثل فرصة مهمة للترويج للتطور الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، خاصة في المجال التقني، مشيرا إلى أن "ليب" يمثل منصة عالمية للمنظومة الشاملة للابتكار وعامل جذب للشركات التقنية والاستثمارات ولاعبا مهما في عملية التحول الرقمي محليا وعالميا.

وخلال اليوم الأول من مؤتمر "ليب" عرضت شركة "آيف تيك" (AuveTech) أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، فيما كان أفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي بالمؤتمر من جانب شركة "بي هابتكس" (bHaptics) المتخصصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم.

9 مليارات دولار استثمارات

كما شهدت النسخة الثانية من مؤتمر "ليب" إعلان عدد من الشركات العالمية استثمارات بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية تعزيزا لمكانة المملكة بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) استثمار 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، فيما أعلنت شركة "ميتا" (Meta) افتتاح أول أكاديمية "ميتافيرس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها المملكة، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة، فيما تعتزم شركة "هواوي" (Huawei) استثمار 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية لخدماتها في المملكة.

أول روبوت بشري سعودي

وخلال فعاليات مؤتمر "ليب" تم الكشف عن أول روبوت بشري صنع بأيادٍ سعودية ويحمل اسم "سارة".

وجرى تصنيع الروبوت "سارة" بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة "كيو إس إس" (Qss)، وبإمكانه التواصل مع جميع الزائرين والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية والرد على استفسارات الزوار.

ويحتوي الروبوت "سارة" على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة "هلا سارة".

أول روبوت بشري صنع بأيد سعودية 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/odrQDORsXE — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 6, 2023

كما يحتوي الروبوت على نموذج مدرب مسبقا يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة وتحليل الجمل وفهم محتواها، ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص.

ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت "جيمونويد" (Geminoid) الذي يشبهه، والذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلة.

واستضاف المؤتمر أيضا رائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما شاركت شركة "ماجيك كيز" (Magic Keys) في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض من خلال أبرز منتجاتها التقنية.

وقد مثل مؤتمر "ليب" فرصة للشركات والمؤسسات السعودية لاستعراض منتجاتها وإسهاماتها التقنية، حيث قدمت شركة "عِلم" السعودية مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية، منها خدمة "موجز"، وخدمة "ضامن"، و"مؤشر الأسعار"، و"محفظة الهوية الرقمية"، و"منتجات الابتكار"، وهي خدمات تتعلق بالمعاملات المالية والبيع عبر الإنترنت.

وتتبنى "عِلم" استخدام أحدث المفاهيم في عالم الرقمنة، مثل الأتمتة وتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.

أما عملاقة صناعة النفط في العالم (أرامكو) فقد أعلنت عن شراكة إستراتيجية مع شركة "زوم" (Zoom)، حيث تهدف هذه الشراكة إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة لدعم منظومة التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات زوم العالمية ليخدم المملكة والمنطقة.

إسهامات سعودية

وبالتعاون مع أرامكو السعودية كشفت "زوم" أيضا عن مشروع التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة.

وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والتعليم والرعاية الصحية.

كما شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وقدمت عددا من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكِّن تقني للجهات الحكومية في المملكة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

بدورها، استعرضت شركة الاتصالات السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (سلام) -التي تصدرت مؤخرا شركات الاتصالات الأسرع نموا في المملكة بحسب تصنيف "غلوبال براندز" (Global Brands)- رؤيتها المستقبلية لدفع التحول الرقمي وبناء مستقبل أخضر.

وقدمت الشركة من خلال جناحها التفاعلي تصورات لرؤية المملكة للمستقبل الرقمي، والدور الذي ستلعبه التقنيات الحديثة في تعزيز ودفع مسيرة التحول الرقمي.

عربيا، أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) أن الجناح الأردني في مؤتمر "ليب" ضم 15 شركة أردنية متخصصة في عدد من المجالات التقنية، أبرزها "أنلاتكس" (Analytics)، و"إسكادينيا" (ESKADENIA)، و"سي غاردز" (CGuards)، و"أوبتيمازا" (OPTIMIZA).

كما شاركت في المؤتمر مئات الشركات العالمية، منها "إريكسون" (Ericson)، و"هواوي"، و"آي بي إم" (IBM)، و"أمازون" (Amazon)، و"أوراكل" (Oracle) وشركات أخرى في مجال التقنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة تقنية ناشئة عالمية ومحلية.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواحة قد أعلن عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار (34 مليار ريال) لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، وشملت استثمار شركة مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في السعودية، واستثمار شركة أوراكل 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة.