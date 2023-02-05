أعلن القائمون على منصة "تيك توك" (TikTok) للتواصل الاجتماعي إجراءات جديدة ستتبعها المنصة لضبط نوعية المحتوى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن القائمين على تيك توك يحاولون عبر الإجراءات الجديدة تسهيل الأمور على المدونين ومنحهم مزيدا من البيانات حول ما يحدث لحساباتهم، ولهذا أنشأ المطورون "نظام التحقق من الحساب" المحدث، فمن خلاله سيتمكن صناع المحتوى من التحقق إذا كانت منشوراتهم لن تحذف بسبب انتهاك قواعد النظام الأساسي.

وقال بيان من المنصة "يهدف معظم أفراد المجتمع إلى اتباع السياسات، ولكن هناك أقلية صغيرة من الأشخاص الذين ينتهكون السياسات بشكل متكرر ولا يغيرون سلوكهم".

ومع الإجراءات الجديدة سيتلقى صانع المحتوى تحذيرا من تيك توك بأن منشوره سيحذف من المنصة إذا كان مخالفا للقواعد العامة، وإذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى من التحذيرات ضمن القواعد الجديدة، فسيتم حظر حسابه على تيك توك في حال تقرر أن الانتهاكات كانت "خطيرة".

ويميل المخالفون -الذين يكررون مخالفاتهم- إلى اتباع نمط معين، إذ وجد التحليل أن ما يقرب من 90% ينتهكون استخدام الميزة نفسها باستمرار، وأكثر من 75% ينتهكون فئة السياسة نفسها بشكل متكرر.

وفي ظل النظام الجديد، إذا نشر شخص ما محتوى ينتهك أحد إرشادات مجتمع تيك توك، فسيحصل الحساب على إنذار عند إزالة المحتوى.

وفي حال استيفاء الحساب حد الإنذارات داخل إحدى ميزات المنتج (مثل التعليقات أو البث الحي) أو السياسة (مثل حالات التنمر والمضايقات)، فسيتم حظره نهائيا.

إنذارات وعقوبات

وتختلف حدود السياسة هذه اعتمادًا على شدة الانتهاك في إلحاق الضرر بأفراد المجتمع، على سبيل المثال قد يكون هناك حد أكثر صرامة لانتهاك سياسة تيك توك ضد الترويج للأيديولوجيات الخطيرة، مقارنة بمجرد مشاركة البريد العشوائي المضر.

وذكر التقرير أن تيك توك ستستمر في تطبيق سياستها التي تقتضي حظرا دائما على النشر في حال الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الترويج للعنف أو التهديد به، أو إظهار أو تسهيل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو إظهار العنف أو التعذيب الحقيقي على المنصة.

وكإجراء وقائي إضافي، سيتم أيضا حظر الحسابات التي تراكم عددا كبيرا من الإنذارات سواء المخالفة للسياسات أو الاستخدام الخاطئ للميزات بشكل دائم. كما ذكرت أن صلاحية الإنذار 90 يوما من إرساله للمستخدم ثم يلغى تلقائيا من النظام.

وتهدف هذه التغييرات إلى زيادة الشفافية حول قرارات النشر ومساعدة المجتمع على فهم كيفية اتباع إرشادات المنصة بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن صناع المحتوى على تيك توك من استخدام أداة جديدة يمكنهم من خلالها تتبع المحتوى المحظور في آخر 90 يوما، وستظهر هذه الميزة في قسم "حالة الحساب" في "مركز الأمان" للتطبيق.

كما ستبدأ المنصة في إخطار صانعي المحتوى في حال كانت على وشك إزالة حسابهم نهائيا.