برأت هيئة محلفين أميركية أمس الجمعة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) وشركته من المسؤولية عن تضليل المستثمرين، عندما قام ماسك باستخدام منصة تويتر (Twitter) في عام 2018 لنشر إعلان بشأن حصوله على تمويل مضمون لتحويل شركة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة (إخراجها من البورصة)، بحسب تقرير لرويترز (Reuters).

وعادت هيئة المحلفين لتصدر حكمها بالإجماع بعد ساعتين تقريبا من بدء المداولات بشأن الاتهامات الموجهة لماسك الذي لم يكن حاضرا في المحكمة عندما تمت قراءة الحكم.

وسرعان ما غرد ماسك بأنه "يقدر بشدة" قرار هيئة المحلفين، وقال "الحمد لله، لقد سادت حكمة الناس".

واعتُبر قرار المحكمة مهما لماسك الذي يستخدم موقع تويتر للتعبير عن آرائه والتأثير في متابعيه.

وكان المدعون قد طالبوا بالحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.

وقال نيكولاس بوريت محامي المستثمرين في بيان "نشعر بخيبة أمل من الحكم ونفكر في الخطوات التالية".

وقال دان آيفز المحلل في ويدبوش: "تم إغلاق فصل مظلم الآن أمام ماسك وتسلا"، وأضاف أن بعض مستثمري الشركة يخشون من أن يضطر ماسك إلى بيع المزيد من أسهمها إذا خسر.

وتسبب ثاني أغنى شخص في العالم سابقا في مشاكل قانونية وتنظيمية من خلال استخدامه لمنصة تويتر التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف ماينور ماير -الذي يدرس قانون الشركات في جامعة كونيتيكت- النتيجة بأنها "مذهلة"، في وقت كان قد وصف فيه موقف المستثمرين بأنه قوي.

وأعرب مستثمرو شركة تسلا عن مخاوفهم من أن شركة تويتر قد استحوذت على الكثير من تركيز ماسك الذي انقسم اهتمامه في الأشهر الأخيرة بين إدارة تسلا، وشركة إطلاق الصواريخ سبايس أكس SpaceX ومنصة تويتر.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!

I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023