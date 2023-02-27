ميزة جديدة على "فيسبوك ماسنجر" يجب تفعيلها لتجنب "المتطفلين"

من أجل ضمان تجربة استخدام ممتعة، تقوم شركة "ميتا" (Meta) بتزويد تطبيق التراسل "ماسنجر" (Massenger)، من حين إلى آخر، بمجموعة من التحديثات التي تضمن المزيد من الخصوصية.

ويمكن لمستخدمي أجهزة "آي أو إس" (iOS) الحصول على ميزة أمان لمنع تطفل المحيطين بهم ولضمان المزيد من الأمان والخصوصية، حيث يوفر "ماسنجر" ميزة قفل تأتي على شكل خاصية التعرف على الوجه المسماة بصمة الوجه (Face ID).

وأتيحت هذه الميزة من قبل عبر تطبيق "واتساب" (WhatsApp)، المملوك أيضا لشركة "ميتا". وبفضلها، لن يتمكن أي شخص يحاول استخدام هاتفك من تصفح رسائلك الخاصة على "فيسبوك ماسنجر" من دون "بصمة وجهك".

ولتفعيل الميزة افتح تطبيق "ماسنجر"، ثم اضغط على القائمة المكونة من 3 أسطر في الجزء العلوي الأيسر، ومن ثم اضغط على أيقونة الإعدادات.

ابحث عن ميزة الخصوصية والأمان (Privacy & safety)، ثم اضغط على قفل التطبيق (App lock)، وشغّل طلب بصمة الوجه.

انقر فوق "موافق" لتأكيد رغبتك في السماح لتطبيق "ماسنجر" باستخدام ميزة هوية الوجه، وحدّد المدة التي تريد أن تبدأ بها الميزة في العمل، حيث يمكنك الاختيار قفل الشاشة "بعد" مغادرة ماسنجر، أو "بعد دقيقة واحدة" من مغادرة التطبيق، أو "بعد 15 دقيقة" من المغادرة، أو "بعد ساعة واحدة" من المغادرة. وبهذه الطريقة لا أحد لديه فرصة للدخول إلى تطبيق المراسلة الخاص بك.

ومن المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل الواردة من الإشعارات والرد على المكالمات أثناء قفل ماسنجر.