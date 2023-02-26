كيف تصل للقائمة المخفية في "فيسبوك" التي تظهر لك من تجاهلك؟
يحتوي "فيسبوك" على صفحة غير معروفة تكشف إذا تعرضت للتجاهل من قبل البعض عبر التطبيق. وتتضمن هذه القائمة المختبئة في الإعدادات جميع الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات صداقة، ولم يقبلوا طلبك، حسب تقرير لصحيفة "ذا صن" (TheSun).
ومن السهل أن تنسى من أرسلت إليه طلبات صداقة على مر السنين، وحتى بعد أيام قليلة من إرسالها.
ويمكنك الآن الاطلاع على جميع الطلبات التي لم يأت الرد عليها، ومن الممكن إلغاء هذه الطلبات التي تم تجاهلها منذ مدة طويلة، فكيف تصل إلى طلبات الصداقة التي أرسلتها وقوبلت بالتجاهل؟
لديك خياران، يشمل الأول الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق بواسطة سطح المكتب، ويمكن بالنقر على هذا الرابط الوصول إلى صفحة بها طلبات الصداقة المعلقة.
يمكنك بعد ذلك النقر في الجزء العلوي الأيسر للصفحة فوق أيقونة عرض الطلبات المرسلة، وستجد جميع الطلبات التي أرسلتها والتي تم تجاهلها.
أما الخيار الثاني، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهاتف الذكي فعليك اتباع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق "فيسبوك" الخاص بك ستجد في الأسفل القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى قائمة الأصدقاء (Friends) واضغط على مشاهدة الجميع (See All) في أعلى الصفحة.
- بعد ذلك، ألق نظرة على طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك (وهي الطلبات التي تحتاج إلى قبولها أو رفضها من قبل المرسل إليه).
- ثم انقر فوق النقاط الثلاث وستظهر لك نافذة منبثقة لعرض الطلبات المرسلة.
- انقر فوقها لتتمكن من رؤية جميع الطلبات التي تم تجاهلها والتي أرسلتها على مر السنين.
- يمكنك بعد ذلك اختيار إلغاء جميع الطلبات أو بعضها أو حتى تركها على ما هي عليه.