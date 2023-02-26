كيف تصل للقائمة المخفية في "فيسبوك" التي تظهر لك من تجاهلك؟

يحتوي "فيسبوك" على صفحة غير معروفة تكشف إذا تعرضت للتجاهل من قبل البعض عبر التطبيق. وتتضمن هذه القائمة المختبئة في الإعدادات جميع الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات صداقة، ولم يقبلوا طلبك، حسب تقرير لصحيفة "ذا صن" (TheSun).

ومن السهل أن تنسى من أرسلت إليه طلبات صداقة على مر السنين، وحتى بعد أيام قليلة من إرسالها.

ويمكنك الآن الاطلاع على جميع الطلبات التي لم يأت الرد عليها، ومن الممكن إلغاء هذه الطلبات التي تم تجاهلها منذ مدة طويلة، فكيف تصل إلى طلبات الصداقة التي أرسلتها وقوبلت بالتجاهل؟

لديك خياران، يشمل الأول الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق بواسطة سطح المكتب، ويمكن بالنقر على هذا الرابط الوصول إلى صفحة بها طلبات الصداقة المعلقة.

يمكنك بعد ذلك النقر في الجزء العلوي الأيسر للصفحة فوق أيقونة عرض الطلبات المرسلة، وستجد جميع الطلبات التي أرسلتها والتي تم تجاهلها.

أما الخيار الثاني، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهاتف الذكي فعليك اتباع الخطوات التالية: