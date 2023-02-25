شاهد- هاتف "بلاكفيو" الجديد للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة "بلاكفيو" (Blackview) الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف التي تعمل تحت ظروف قاسية عن أحدث هواتفها طراز "بي في 9200" (BV9200)، والذي يتميز بتصميمه المتين ومواصفاته القوية، مما يجعله من بين أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق.

ووفق ما ذكرته عدة تقارير تقنية، فقد جاء هاتف "بي في 9200" بهيكل متين مدعم بالمعدن والبلاستيك والإطارات المطاطية، ومحمي من الماء والغبار، حيث تبلغ أبعاد الجهاز 174.5x 81.8 x13.6 مليمترا، ويصل وزنه إلى نحو 310 غرامات.

ويحمل الهاتف الذكي شاشة متطورة من نوع "آي بي إس إل سي دي" (IPS LCD)، وهي محمية بزجاج "كورنانغ غوريلا غلاس 5" (Corning Gorilla Glass 5) المتين المضاد للصدمات والخدوش، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.6 بوصات، ولها دقة عرض تبلغ 2408/1080 بيكسلات، ولها تردد يعادل 120 هيرتزا.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل "أندرويد 12" (Android 12)، وتم دعمه بمعالج قوي من نوع "ميدياتيك هيليو جي 96" (Mediatek Helio G96)، ومعالج رسومات حديث من نوع "مالي- جي 52 إم سي 2" (Mali-G52 MC2)، كما أنه مزود بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 غيغابايتات، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 غيغابايتا، وهي قابلة للتوسيع عبر شرائح "ميكرو إس دي إكس سي" (microSDXC).

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف "بي في 9200" يحمل كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميغابيكسلات، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسلا.

وزودت بلاكفيو هاتفها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ "يو إس بي تايب-سي" (USB Type-C)، إلى جانب مستقبل لإشارات الراديو من نوع "إف إم" (FM)، وشريحة "إن إف سي" (NFC)، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5 آلاف ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 66 واتا.