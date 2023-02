التطور الأهم في عهد ماسك.. ترحيب بإضافة تويتر ميزة أخرى للتحقق من المعلومات ومنع التضليل

أعلنت منصة "تويتر" (Twitter) -الأربعاء- عن إضافة جديدة لنظام التحقق من الأخبار الخاصة بها، حيث سترسل المنصة إشعارًا لأي شخص رد على تغريدة أو أعجب بها، في حال إضافة "ملاحظة المجتمع" (Comunity notes) إليها.

وتعد ملاحظة المجتمع إحدى التقنيات التي تتبعها المنصة للحد من الأخبار المضللة، حيث تضاف تلك الملاحظات إلى التغريدات لتوضيح سياقها، وإضافة المعلومات اللازمة لها لمنع التضليل.

وكتبت المنصة على حسابها "ابتداء من اليوم، ستتلقى تنبيهًا إذا ظهرت "ملاحظة المجتمع" على تغريدة قمت بالرد عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، يساعد هذا في منح الأشخاص سياقًا إضافيا قد يفوتهم".

وعلق مالك المنصة إيلون ماسك، عبر حسابه على تويتر، قائلا "عمل رائع من فريق "ملاحظات المجتمع"، وبشكل عام، تعد ملاحظات المجتمع أداة فارقة في مكافحة المعلومات الخاطئة".

ورحب بعض رواد المنصة بالإضافات الجديدة على ميزة الملاحظات، مؤكدين أنها من أفضل أدوات تويتر، ولها دور بارز في محاربة المعلومات المضللة.

وعلق مغردون بأن تطوير هذه الميزة هو أفضل ما قام به إيلون ماسك منذ وصوله إلى قيادة المنصة، والذي أحدث تغييرات كبيرة على جميع المستويات.

Starting today, you’ll get a heads up if a Community Note starts showing on a Tweet you’ve replied to, Liked or Retweeted. This helps give people extra context that they might otherwise miss. pic.twitter.com/LIcGgl2zdJ

— Community Notes (@CommunityNotes) February 21, 2023