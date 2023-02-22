تجنبا لإنفاق الأطفال دون معرفتك.. هكذا تعطل خيار "الشراء داخل التطبيق"

يوصي خبراء الأمن المعلوماتي الوالدين بتعطيل خيار عمليات الشراء داخل تطبيقات الألعاب (In-App Purchases)، تجنبا لوقوع الأطفال في فخ إنفاق الأموال دون معرفة ذويهم.

ماذا تعني "عمليات الشراء داخل التطبيق"؟

موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) قسّم عملية "الشراء داخل التطبيق" إلى 3 أنواع:

عمليات الشراء داخل التطبيق التي تفتح محتوى أو ميزات معينة بشكل دائم، وهذه تشمل الكتب الإلكترونية وتحديثات الألعاب. العناصر الاستهلاكية وغالبًا ما توجد في الألعاب المجانية، حيث تتيح عمليات الشراء هذه للمستخدمين توسيع مجال تفاعلهم داخل التطبيق فيمكن للمستخدمين شراء عملات افتراضية داخل اللعبة لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم على تجاوز بعض المستويات الصعبة في اللعبة أو الحصول على عناصر رقمية ممتعة. الاشتراكات وهي عمليات شراء مستمرة (غالبا ما يتم اقتطاعها على أساس شهري أو سنوي) تمنحك الوصول إلى أحد التطبيقات أو تتيح لك استخدام ميزات متقدمة عن الإصدار المجاني.

كيف تعطّل خيار عمليات الشراء داخل التطبيق؟

متاجر "آبل":

افتح تطبيق الإعدادات واضغط على "مدة استخدام الجهاز" (Screen Time)، ثم "قيود المحتوى والخصوصية" (Content & Privacy Restrictions) ثم قم بتشغيل قيود الخصوصية والمحتوى عن طريق الضغط فوق شريط التمرير، وسيتحول إلى اللون الأخضر عند تشغيله.

بعدها اضغط على "مشتريات آي تيونز وآب ستور" (iTunes & App Store). اضغط على "عمليات الشراء داخل التطبيق"، ثم حدد إعداداتك بحسب ما تراه مناسبا سواء بالسماح بالشراء أو عدم السماح إلا بوجود كلمة السر.

متاجر "آندرويد":

افتح تطبيق متجر "غوغل بلاي" (Google Play)، اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم حدد الإعدادات في القائمة المنبثقة وبعدها وفي صفحة الإعدادات، اضغط فوق المصادقة، ثم اضغط فوق طلب المصادقة لعمليات الشراء.

ثم حدد أحد الخيارات الثلاثة لجميع عمليات الشراء من خلال غوغل بلاي على هذا الجهاز، وأدخل كلمة مرور غوغل الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك.