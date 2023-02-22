أعلنت منصة "تيك توك" (TikTok) عن إطلاق نسخة تجريبية من "برنامج الإبداع" وهو صندوق مبتكر من أجل تحقيق إيرادات أعلى وفرص أكبر للمبدعين عبر المنصة.

وأفادت "تيك توك" -في بيان عبر موقعها الرسمي- أنها طورت البرنامج بناء على تعليقات المبدعين وملاحظاتهم على طريقة الكسب الحالية.

كما سيمنح البرنامج المبدعين وصولًا إلى لوحة معلومات محدثة، مع مزيد من الأفكار حول الإيرادات المقدرة ومقاييس وتحليلات أداء الفيديو.

ويقول البيان إن "برنامج الإبداع بيتا" صُمم لمساعدة المبدعين على تعزيز إبداعاتهم وتحقيق إيرادات أعلى، وإطلاق المزيد من الفرص الواقعية، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة من أدوات تحقيق الدخل التي تتبناها "تيك توك" وتدعم المبدعين من جميع المستويات في الحصول على المكافآت.

ولم توضح الشركة في بيانها الشروط الكاملة للانضمام للبرنامج، لكنها أشارت إلى أنه يجب أن يتعدى عمر صاحب الحساب 18 عامًا، وأن يفي بحد أدنى من المشتركين والمشاهدات، لم يعلن عنه حتى الآن، وكذلك لم يعلن عن المقدرات المالية للصندوق الجديد.

وأشارت المنصة في بيانها إلى أن هذا البرنامج يدعم محتوى الفيديو الأصلي الذي يتخطى دقيقة، ويمكن للمبدعين الانتقال للبرنامج من أحد برامج الأرباح المتاحة حاليًا، كما يمكنهم الرجوع إليه مرة أخرى في حال رغبوا بالخروج من البرنامج.

ويتاح البرنامج حاليا في أميركا وفرنسا والبرازيل، وتخطط الشركة لإدراجه في المزيد من المناطق الأخرى، ليضاف بذلك إلى أدواتها التي تتيح لها الربح المادي.