رويترز: "شات جي بي تي" أسرع التطبيقات نموا في التاريخ

تشير التقديرات إلى أن شات جي بي تي (ChatGPT)، روبوت الدردشة الشهير من أوبن إيه آي (OpenAI)، قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد شهرين فقط من إطلاقه، مما يجعله تطبيق المستهلك الأسرع نموا في التاريخ، وفقا لتقرير رويترز (Reuters) الذي نشر دراسة أجرتها يو بي إس (UBS) يوم الأربعاء.

وقال التقرير، نقلا عن بيانات من شركة سيميلار ويب (Similar web) للتحليلات، إن ما معدله 13 مليون زائر استخدم شات جي بي تي يوميا في يناير/كانون الثاني، أي أكثر من ضعف مستويات ديسمبر/كانون الأول.

وكتب محللو يو بي إس في المذكرة "في 20 عاما بعد فضاء الإنترنت، لا يمكننا أن نتذكر ارتفاعا أسرع في تطبيق الإنترنت الخاص بالمستهلكين".

واستغرق تطبيق تيك توك (TikTok) حوالي 9 أشهر بعد إطلاقه العالمي ليصل إلى 100 مليون مستخدم، في حين احتاج إنستغرام (Instagram) إلى فترة بين عام وعامين، وفقا للبيانات.

ويمكن لشات جي بي تي إنشاء مقالات ونكات وحتى أشعار وقصص استجابة للمطالبات. وقامت شركة أوبن إيه آي، وهي شركة خاصة مدعومة من مايكروسوفت (Microsoft)، بإتاحة هذه الخدمة للجمهور مجانا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت شركة أوبن إيه آي اليوم الخميس عن اشتراك شهري قدره 20 دولارا، مبدئيا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط. وقالت الشركة إنه سيوفر خدمة أكثر استقرارا وأسرع، بالإضافة إلى فرصة تجربة ميزات جديدة أولا.

ويعتقد المحللون أن الإطلاق الكبير لشات جي بي تي سيمنح أوبن إيه آي ميزة الريادة على شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.