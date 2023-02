اعتبرها البعض "ابتزازا للمستخدمين".. تويتر تحصر إحدى خدمات التحقق على مشتركي "بلو"

قرار منصة تويتر بحصر ميزة التحقق بخطوتين عبر الرسائل النصية على مشتركي خدمة "تويتر بلو" (Twitter Blue) أثار انقساما واسعا بين المستخدمين، إذ دعم بعضهم القرار، في حين انتقد كثيرون ما فعلته الشركة، والذي من شأنه تعريض حسابات الملايين للخطر.

وذكرت تويتر -أمس السبت- أنه بدءا من 20 مارس/آذار المقبل ستكون المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية متاحة فقط للمشتركين في خدمة "تويتر بلو"، في حين ستبقى باقي طرق المصادقة الثنائية متاحة للجميع.

وأكد مالك المنصة إيلون ماسك، عبر حسابه على تويتر، أن تطبيقات المصادقة الثنائية المجانية المتاحة أقل تكلفة من الرسائل وأكثر أمانا.

Use of free authentication apps for 2FA will remain free and are much more secure than SMS https://t.co/pFMdxWPlai

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2023