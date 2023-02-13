أعطال جديدة في تويتر ومهندسو المنصة يصلحون مشاكل تغريدات ماسك

رصد موقع "داون ديتكتور" (Downdetector) اليوم الاثنين بعض المشاكل الفنية في عمل منصة تويتر في عدد من بلدان العالم، في الوقت الذي قال فيه الرئيس التنفيذي للمنصة إيلون ماسك إن المهندسين أصلحوا مشكلتين تقنيتين كانتا تمنعان ظهور تغريداته لجمهور أكبر.

وذكر الموقع المتخصص في رصد أعطال التطبيقات والمواقع حول العالم أن مستخدمي تويتر تعرضوا لعطل شمل الموقع والتطبيق على حد سواء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد من المشاكل في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وقال بعض المستخدمين إنهم تلقوا رسالة تقول "لا يتم تحميل التغريدات في الوقت الحالي"، ويطلبون من المستخدمين المحاولة مرة أخرى. ولم يتضح على الفور سبب المشكلة.

وتزايدت التقارير عن مشاكل تويتر في حوالي الساعة 5:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي (1:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة)، لكن العدد انخفض إلى ما يقارب المعدل الطبيعي في غضون نصف ساعة، بحسب ما نقله تقرير لموقع "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal).

يوم طويل لإيلون ماسك

من جانب آخر، قال إيلون ماسك إنه تم حل مشكلتين رئيسيتين في تويتر بعد أن أمضى "يوما طويلا" مع فريق الهندسة أول أمس السبت.

وقال ماسك عبر حسابه في المنصة إن المشاكل التي تسببت في عدم إرسال معظم تغريداته "تمت معالجتها في الأغلب".

واشتكى ماسك في لقائه بمهندسي تويتر من "عدم توزيع ما يصل إلى 95%" من تغريداته، وتراجع عدد مشاهدات تغريداته في الأيام الأخيرة، وقال إنه "لا يحصل إلا على عشرات الآلاف من الإعجابات".

وقال في تغريدة أخرى إنه سيتم إصلاح مشكلة الخطوط الكبيرة وتباعد الفقرات هذا الأسبوع.