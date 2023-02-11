تطبيق "ماجيك إيرث".. خرائط مع أنظمة قيادة مساعدة

لم تعد أنظمة القيادة المساعدة تقتصر على الأنظمة المتوفرة بالسيارات فقط، بل توجد حاليا تطبيقات ملاحة توفر مثل هذه الخدمات، ومنها تطبيق "ماجيك إيرث" (Magic Earth) المتوفر بشكل مجاني لأجهزة آبل (Apple) الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس"(ios) والأجهزة المزودة بنظام تشغيل غوغل (Google) أندرويد (Android).

ويتم تفعيل وظائف مساعدة القيادة بتطبيق "ماجيك إيرث" عند تثبيت الهاتف في حامل الهاتف بالوضع الأفقي مع تمكن الكاميرا من رؤية الطريق بشكل واضح، وعندئذ سيتمكن التطبيق من تنبيه قائد السيارة عند مغادرة حارة السير أو تجاوز مسافة الأمان الفاصلة بينه وبين المركبات، التي تسير بالأمام أو في حالة ظهور مشاة يعبرون الطريق، بالإضافة إلى توافر وظيفة "داشكام" (Dashcam) لتسجيل أحداث الرحلة وتوفير إثبات بالفيديو في حالة وقوع حادث.

تخطيط مسار الرحلة

ويعتمد التطبيق المجاني على الخرائط من مشروع "أوبن ستريت ماب" (Open Street Map) لتخطيط مسار الرحلة وعرض المسار مع المعلومات المرورية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى توافر طريقة العرض ثلاثية الأبعاد (3D) والعرض بالأقمار الصناعية.

وفي المواقف الصعبة، التي يتم فيها تغيير حارة السير أو مواقف الانعطاف الخطرة، يمكن للتطبيق عرض صورة مباشرة من كاميرا الهاتف الذكي على الشاشة مع إظهار الأسهم التي توضح لقائد السيارة كيفية التحرك بها.

وتتوفر وظيفة الخرائط بدون اتصال بالإنترنت، والتي تتيح لقائد السيارة التحرك في 233 بلدا ومنطقة دون الحاجة إلى اتصال جوال بالإنترنت، ولا تقتصر وظيفة الملاحة على السيارات فقط، بل يمكن الاعتماد عليها أثناء ركوب الدراجات أو السير على الأقدام أو استعمال وسائل المواصلات المحلية.

ويدعم "ماجيك إيرث" نظام آبل "كاربلاي" (Carplay) ولكنه لا يدعم نظام "أندرويد أوتو" (Auto). وعند استعمال التطبيق في وضع كاربلاي فإنه يمكن لقائد السيارة استعمال خرائط الملاحة على شاشة نظام المعلومات والترفيه بالسيارة، وفي هذه الحالة يعمل الهاتف الذكي آبل آيفون مثل "عيون وآذان" تطبيق "ماجيك إيرث" لمساعدته في وظائف مساعد السائق.

حماية البيانات

ويوفر التطبيق المجاني العديد من المزايا للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكشف عن بياناتهم، فهو لا يقوم بعمليات التتبع أو تخزين أية بيانات شخصية للمستخدمين، علاوة على عدم وجود أية إعلانات في التطبيق.

ويشتمل "ماجيك إيرث" على ميزة إظهار درجة الحرارة بالمواقع المختلفة، ولمدة 14 يوما لاحقا، مع إمكانية تحديد أماكن انتظار السيارات ومحطات التزود بالوقود ومحطات الشحن والمطاعم على طول الطريق.