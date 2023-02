فايننشال تايمز تعين أول محررة للذكاء الاصطناعي.. وتقنيون يرحبون بـ"الخطوة النوعية"

أعلنت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، عن تعيين أول محررة متخصصة بشؤون الذكاء الاصطناعي، مساء أول أمس الأربعاء.

وقالت الصحيفة في بيان لها عبر موقعها، إن مادهوميتا مورغيا، والتي تتولى مسؤولية القسم المُنشأ حديثا، ستشرف على تغطية الصحيفة لأخبار تلك التقنية الحديثة، والكتابة عن الأعمال المتعلقة بها.

وقالت رولا خلف، محررة فايننشال تايمز إن "الذكاء الاصطناعي هو تقنية تحويلية شاملة تتطلب تركيزا فريدا، وفايننشال تايمز في وضع جيد لتقديم تحليل موثوق حول تطورات الذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة على الأعمال والمجتمع".

وأضافت "تعد مادوميتا صحفية بارزة تتمتع بسجل حافل من القصص ذات التأثير الكبير في قطاع التكنولوجيا، أتطلع إلى رؤية ما سيحدث بعد ذلك في دورها الجديد".

أما مادهوميتا مورغيا فقالت "أنا متحمسة جدا لتولي هذا الدور في مثل هذا الوقت الرائع في تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع"، ووعدت بالعمل من أجل "تقديم تغطية رائدة عالميا لهذه التكنولوجيا".

Very excited to start this global role at a time when a story I’ve worked on for a while has leapt into the mainstream imagination. Promise it’s just a coincidence that it comes in this week of AI one-upmanship.. https://t.co/vMLJpvR893

— Madhumita Murgia (@madhumita29) February 8, 2023