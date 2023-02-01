أحدث اختراعات شركات التكنولوجيا.. قفازات تحكّم بالواقع الافتراضي مجهزة بردود فعل لمسية

تتنافس شركات التكنولوجيا والأسماء المعروفة منها بوجه خاص على تطوير أفضل وأحدث نظارات الواقع الافتراضي المزودة بقدرات تقنية فائقة، كما تعمل بالتوازي شركات ناشئة كثيرة لتقديم الإكسسوارات التي تجعل منها تجربة غامرة بالفعل. وبعد أحذية الواقع الافتراضي المزودة بمستشعرات لالتقاط الحركة، يأتي الجديد هذه المرة مع قفازات تحكم بالواقع الافتراضي (Contact Gloves).

و"Contact Gloves" هي وحدة تحكم (vr) على شكل قفاز، مجهزة بردود فعل لمسية وتتبّع يدوي عالي الدقة. ومن خلال مدخلات الأزرار وبوحدات التحكم في الواقع الافتراضي التقليدية، تتيح "Contact Gloves" تجربة واقع افتراضي غامرة حقا.

وتستخدم هذه القفازات البديلة عن وحدة التحكم ملفات صغيرة مصنوعة من سبائك متذكرة للشكل لتوفير ردود فعل لمسية تعمل من خلال دوائر إلكترونية، وتتكون من فلم أنبوبي يلف الإصبع وسبائك ملفوفة بالسبائك المتذكرة للشكل. ويسمح استخدام السبائك الذاكرة للشكل للجهاز بأن يكون أكثر إحكاما أثناء إعادة إنتاج ملمس أكثر واقعية من القفازات الحالية التي تستخدم محركات الاهتزاز.

ولا تلتقط وحدة القفازات حركات الأصابع فقط بل تعيد إنتاج عمليات الأزرار والعصا من خلال حركات الأصابع، وهذا يسمح بتجربة أكثر سهولة في الواقع الافتراضي.

وتدوم بطارية القفاز 6 ساعات من دون ردود فعل لمسية مقابل ساعتين في وضعية العمل، وتشحن في ساعتين ونصف.

وفازت قفازات التحكم بالواقع الافتراضي بجائزة الابتكار في معرض "سي إي إس" (CES) للإلكترونيات الاستهلاكية، وهي متوفرة بطلب مسبق مقابل 500 دولار أميركي على أن ينطلق الشحن والتسليم في يوليو/تموز عام 2023.