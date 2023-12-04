سايبرترك.. شاحنة جديدة أعلن عنها ماسك وقدمها بسعر باهظ

اعتلى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك المنصة في مقر الشركة في أوستن تكساس ليكشف عن تفاصيل سيارة بيك أب سايبرترك (Cybertruck) الجديدة.

وعلى مسرح بإضاءة خافتة في المقر الرئيسي للشركة، خاطب الحاضرين قائلا: "ما لدينا هنا هو شاحنة أفضل من الشاحنة، وفي الوقت نفسه سيارة رياضية أفضل من السيارة الرياضية في مركبة واحدة".

وأوضح ماسك أن هيكل سايبرترك الفولاذي الصلب مضاد للرصاص، وأن نوافذها "مقاومة للصخور"، وأنها يمكن أن تسحب أكثر من 11 ألف رطل (نحو 5000 كلغ)، وتتسارع من 0 إلى 60 ميلاً (100 كلم) في الساعة خلال 2.6 ثانية، وتتميز بقاعدة مركبة "شديدة الصلابة"، ويبلغ طولها 6 أقدام وعرضها 4 أقدام. وأضاف أن السيارة "ستغير مظهر الطرق"، وأن أحلام المستقبل يبدو أخيرا أنها تحققت.

ولم يذكر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بشكل مباشر السعر ونطاق المسافة المقطوعة في شحنة البطارية، ولكن موقع تسلا على الويب ذكر أن سعر النموذج الأساسي للدفع الخلفي لسايبرترك أصبح الآن أعلى بنسبة 50٪ تقريبا من 40 ألف دولار، وهو السعر الذي كانت الشركة تهدف إليه في الأصل قبل أي إعفاءات ضريبية أو حوافز أخرى.

وفي مكالمة عن مراجعة الأرباح التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أبدى ماسك ملاحظة بشأن حجم الإنتاج قائلا: "ستكون هناك تحديات هائلة في الوصول إلى حجم الإنتاج بخصوص سايبرترك، ثم جعل التدفق النقدي لهذا المنتج إيجابيا". وأضاف أيضا في ذلك الوقت: "لقد حفرنا قبرنا بأنفسنا مع سايبرترك"، مشيرا إلى "التحديات الفريدة" في إنتاج تلك الشاحنة وطرحها في الأسواق.

مواصفات وأسعار

ووفقا لموقع تسلا على الويب، ستبيع الشركة نسختها الأساسية ذات الدفع الخلفي من سايبرترك مقابل 60 ألفا و990 دولارا تقريبا، ونسخة سايبربيست (Cyberbeast) مقابل 99 ألفا و990 دولارا، مع بدء تسليم كلا الطرازين في العام المقبل. وتخطط تسلا أيضا لبيع نسخة الدفع الرباعي من سايبرترك مقابل 79 ألفا و900 دولار بدءا من عام 2025.

ويتمتع الطراز الأساسي لسايبرترك ذي الدفع الخلفي ببطارية يبلغ مداها 250 ميلا (نحو 400 كلم) في الشحنة الواحدة وبتسارع من 0 إلى 60 ميلا (100 كلم) في الساعة خلال 6.5 ثواني، أما طراز سايبرترك ذي الدفع الرباعي فيصل مدى البطارية إلى 340 ميلا (547 كلم) وتنطلق من 0 إلى 60 ميلا (100 كيلومتر) في الساعة خلال 4.1 ثوان. وسيكون لدى طراز سايبربيست المتطورة مدى يقدر بـ 320 ميلا (513 كلم)، مع سرعة قصوى تبلغ 130 ميلا (209 كلم) في الساعة.

وكشفت تسلا لأول مرة عن سايبرترك بهيكلها الفولاذي الصلب وغير المطلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وكانت قالت سابقا إن إنتاج السيارة سيبدأ في عام 2021، وسيتم بيع الشاحنة بسعر مبدئي يبلغ 39 ألفا و900 دولار لطراز الدفع الخلفي، بينما كان سعر الطراز الأعلى نحو 69 ألف دولار، وهي أسعار أقل بكثير من الأسعار التي أعلنتها تسلا مؤخرا.

وبينما كشفت تسلا عن تصميم سايبرترك في عام 2019، فإنها بدأت في إنتاجها في يوليو/تموز من هذا العام، وقدم ماسك في الحفل العديد من "شاحنات سايبرترك" للعملاء.

تجارب السائقين وانطباعاتهم

وبعد أن وصلت شاحنة سايبرترك لأيدي المستخدمين قام عدد من محبي السيارات والتقنية بعمل تجارب ومراجعات مفصلة عن الشاحنة الجديدة، ومن أبرز هؤلاء اليوتيوبر الشهير ماركوس براونلي المتخصص بالتقنية، وكذلك موقع برنامج توب غير على يوتيوب المتخصص بالسيارات.

وقام براونلي بعمل مراجعة كاملة عن الشاحنة من حيث التصميم والمدى والتقنيات المستخدمة، كما جربها على الشارع. ومع أن براونلي لم يقم باختبارها في الطرق الوعرة أو وضعها تحت اختبارات صعبة فإنه وجد أن أهم ما يميز هذه الشاحنة قوتها وسرعتها مقارنة بالشاحنات التقليدية، ولكن في الوقت نفسه رأى أن سعرها الجديد مبالغ فيه، وهو ضعف السعر الذي طرحه ماسك عند الإعلان الأول عنها في عام 2019.

أما موقع توب غير فأعطى تفصيلات أخرى عن استعمالات السيارة ومقاومتها للرصاص، واستضاف قائمين على تطوير السيارة، وخلص مقدم البرنامج جاك ريكس إلى أن شاحنة سايبرترك قد لا تكون أفضل الشاحنات التي نعرفها لكنها بالتأكيد شاحنة من عالم مختلف، ونصح من لديه المال ويستطيع تحمل كلفتها العالية أن يقوم بشرائها لأنها ربما تكون الأولى في جيل الشاحنات المستقبلية.