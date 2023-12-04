"إيرباص" تكشف عن "تاكسي طائر" كهربائي يعمل داخل المدن

كشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص عن مشروع لتطوير طائرة عمودية كهربائية صغيرة للعمل كـ"تاكسي طائر" داخل المدن، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الشركة إن الطائرة الجديدة واسمها "سيتي إيرباص نكست جين"؛ كهربائية بشكل كامل وعمودية ويُتحكم بها عن بعد باستخدام "حاسوب لوحي" (تابلت).

وشهدت تجربة الطائرة الناجحة "إقلاع الطائرة وطيرانها ووصولها ثم هبوطها بطريقة آلية كليا في رحلة استمرت مدة ساعة سارت خلالها في طريق محدد سلفا"، بحسب بيان إيرباص.

وحقق نظام القيادة الذاتية للطائرة الكهربائية الجديدة الذي يعتمد على الحاسوب اللوحي نجاحا واضحا. وخلال الرحلة التجريبية كان هناك طيار "يراقب نظام القيادة الذاتية الذي يستطيع رصد أي عوائق غير محددة سلفا، ويقوم بتغيير وضع الطائرة بصورة آلية كي تتخذ مسارا آمنا للطيران".

كما يسمح نظام الملاحة المعتمد على الحاسوب اللوحي لأي طيار باستعادة السيطرة على الطائرة بسهولة واستئناف المهمة بعد ذلك" بحسب إيرباص.