هل تكون نظارة "فيجن برو" هدية آبل للعام الجديد؟

بعد أكثر من نصف عام على إعلان شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل رسميا عن نظارة "فيجن برو"، تترقب الأسواق طرح هذا المنتج الجديد كليا خلال الشهرين الأولين من العام المقبل.

فبعد سنوات من الشائعات عن هذه النظارة، قالت الشركة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي خلال مؤتمرها الذي كشفت فيه عن النظارة؛ إنها ستطرحها أوائل العام الجديد.

ويقول الخبير المتخصص في أخبار ومنتجات آبل مينغ شي كوو، إنه يعتقد أن النظارة فيجن برو ستكون في الأسواق أواخر يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط المقبلين. ويضيف أن آبل ستتسلم أول دفعة من النظارة من الشركات المصنعة خلال نحو شهر وستتكون الدفعة الأولى من نحو 500 ألف نظارة.

وبحسب آبل فإن سعر النظارة الواحدة سيكون 3499 دولارا.

وفي الوقت نفسه ما زال الرقم الدقيق لحجم الإنتاج الأولي الذي تستهدفه آبل غير معروف. وبعد شهر من الكشف عن النظارة (قبل نحو 6 أشهر)، أشارت التقارير إلى أن الشركة خفّضت الرقم المستهدف إلى أقل من 400 ألف نظارة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه حتى الرقم الجديد البالغ 400 ألف نظارة يظل قليلا بالنسبة لحجم ونفوذ آبل في سوق الإلكترونيات، حيث إن التقديرات تقول إن الشركة باعت خلال العام الحالي أكثر من 200 مليون هاتف آيفون.

وفي الوقت نفسه يرى محللون أن فيجن برو ستكون أكبر مقامرة في عهد تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل منذ 12 عاما.

فهذه النظارة ليست فقط جديدة تماما في تكنولوجيتها، ولكنها أيضا تبدو باهظة الثمن، حتى بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا شراء منتجات آبل الأغلى من المنتجات المماثلة لدى الشركات الأخرى.