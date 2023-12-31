كيف تفحص هاتف غوغل "بكسل" دون مساعدة مراكز الصيانة؟

عادة ما يقوم المستخدم بإرسال الهاتف الذكي إلى الوكيل أو الشركة المنتجة أو مراكز الصيانة المتخصصة في حالة ظهور أعطال، إلا أن هذه الجهات قد لا تكون قريبة من المستخدم في بعض الأحيان، وهنا يمكن اللجوء إلى التطبيق الذي طورته شركة غوغل لفحص هواتفها الذكية بكسل، ويُشغل تطبيق التشخيص بسرعة وسهولة لبيان أعطال الهاتف الذكي.

إدخال الكود

ولإجراء عملية التشخيص بواسطة تطبيق غوغل فإنه يتعين على المستخدم في البداية التحقق من أن الهاتف الذكي متصل بشبكة الواي فاي، ثم القيام بفتح التطبيق وإدخال الكود (*#*#7287#*#*)، وبدون إجراء أي اتصال سيتحول الهاتف إلى وضع التشخيص.

وفي هذا الوضع يمكن للمستخدم إجراء فحص كامل للهاتف الذكي أو التحقق من بعض المكونات الفردية، ولا تقتصر مزايا هذا التطبيق على الإصلاحات المحتملة، ولكن أيضا التحقق مما إذا كانت هذه الأعطال أو الأخطاء أُصلحت بالفعل.

حماية البيانات الشخصية

وتظهر أهمية وظيفة الإصلاح أيضا عندما يتم إرسال الهاتف الذكي للوكيل أو مراكز الصيانة المعتمدة؛ حيث أكدت شركة غوغل أن تنشيط هذا الوضع يعمل على حماية البيانات الشخصية، حيث إنه يمنع الوصول إلى جميع البيانات المخزنة على الجهاز.

ويمنع هذا الوضع أيضا إجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات الشخصية وإزالتها أو استعادتها عند إرسال الهاتف الذكي لمراكز الصيانة لإجراء الإصلاحات التي قد تستغرق وقتا طويلا.

وبعد استعادة الهاتف الذكي، يتم إيقاف هذا الوضع بكل بساطة، ويمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بوظيفتي التشخيص والإصلاح في صفحات الدعم الخاصة بشركة غوغل.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أنه يمكن توصيل الهاتف الذكي بكسل بالحواسيب عن طريق كابل يو أس بي لتحديث نظام التشغيل أو إصلاح البرامج أو معايرة مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، وللقيام بذلك يتعين على المستخدم الذهاب لصفحة الويب بكسل ريبير.ويذ غوغل.كوم (Pixelrepair.withgoogle.com) في المتصفح.